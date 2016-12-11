استنفار أمني في مطار القاهرة بعد انفجار الكاتدرائية

شهد مطار القاهرة الدولي حالة استنفار امني وتشديد إجراءات التفتيش، علي المداخل والمخارج المؤدية للصالات، من خلال تفتيش السيارات والأفراد داخل الأتوبيسات، والاطلاع علي بطاقات الرقم القومي، تزامنا مع الانفجار الذي شهدته منطقة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أنه تم تنفيذ خطة أمنية لأحكام السيطرة داخل المطار، وذلك من خلال تكثيف الاكمنة الثابتة والمتحركة داخل حيز المطار، فضلا عن انتشار أفراد الأمن السريين أمام صالات السفر والوصول بمباني المطار لرصد أي محاولات ارهابية او جنائية ، كذلك تم تشديد الاجراءات الامنية علي المباني والشركات المجاورة للمطار ، وكذلك ساحات انتظار السيارات ومواقف الاوتوبيسات الخاص بالمطار .

كما قام ضباط المفرقعات بتمشيط ساحات انتظار السيارات بواسطة الكلاب البوليسية المدربة علي كشف المتفجرات، كذلك تم استخدامها داخل الاكمنة الثابتة المؤدية للمطار، وداخل صالات السفر والوصول، وبين صفوف المستقبلين والمودعين بالمطار.

وكانت منطقة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية شهدت انفجار أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.