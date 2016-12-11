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«المؤتمر» يطالب بسرعة ضبط الجناة فى حادث الكاتدرائية وتقديمهم لمحاكمات عسكرية

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«المؤتمر» يطالب بسرعة ضبط الجناة فى حادث الكاتدرائية وتقديمهم لمحاكمات عسكرية «المؤتمر» يطالب بسرعة ضبط الجناة فى حادث الكاتدرائية وتقديمهم لمحاكمات عسكرية

أدان الربان عمر صميدة  رئيس حزب المؤتمر، الحادث الإرهابى الجبان الذى إستهدف المصليين والمتواجدين داخل محيط الكنيسة البطرسية بالعباسية صباح اليوم، مما أسفر عن سقوط حوالى 20 شهيد  وإصابة نحو 50 مواطن مصرى برئ، وتصدع أحد المباني داخل الكنيسة نتيجة زرع عبوة ناسفة داخل نطاق الكنيسة .

وأعلن رئيس حزب المؤتمر،  عن تضامنه الكامل  مع قوات الجيش والشرطة البواسل وجميع مؤسسات الدولة فى القضاء على هذا الارهاب الغاشم، معربا عن خالص التعازى للشعب المصرى وأسر الشهداء، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .

وطالب الجهات الأمنية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم لمحاكمات عسكرية حتى ينالوا الجزاء العادل لفععلهم الإجرامى الخسيس الذى استهدف المواطنين  الابرياء ، مؤكداً أن الإرهاب لا دين له .

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