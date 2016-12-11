الأزهر يدين التفجير الإرهابي بالكاتدرائية.. ويؤكد تضامنه مع الكنيسة

أدان الأزهر الشريف، التفجير الإرهابي، الذي وقع صباح اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وأدى إلى وقوع قتلى وجرحى حسب الأخبار الواردة.

ويؤكد الأزهر الشريف أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء أعمال إجرامية تخالف تعاليم الدين الإسلامي وكل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها.

ويشدد الأزهر على تضامنه الكامل مع الكنيسة المصرية ذات المواقف الوطنية ومع جميع الإخوة المسيحيين في مواجهة هذا الاستهداف الإرهابي، موضحًا أنه يتابع تداعيات هذا الهجوم ونتائجه لحظة بلحظة.

و الأزهر الشريف، إذ يدين هذا الهجوم الأثيم، فإنه يعرب عن خالص تعازيه لقداسة البابا تواضروس الثاني ولأسر الضحايا وللشعب المصري بجميع فئاته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحي.