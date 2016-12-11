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ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك فى الأسواق وسط حالة من الركود

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ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك فى الأسواق وسط حالة من الركود ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك فى الأسواق وسط حالة من الركود

وسط حالة من الركود وارتفاع الأسعار لجميع المواد الغاذئية الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك فى ظل قلة المرتبات وانخفاض المبيعات نرصد الأسعار المرتفعة للخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والأسمالك فى الأسواق المصرية.

شهدت الفاكهة ارتفاع كبير حيث وصل سعر كيلو المانجو 20 جنيه، والبرتقال 4 جنيهات، والكمثرى المصرى 12 جنيه، والكمثرى المستورد 30 جنيه، والعنب 10 جنيهات، والموز المستورد 15 جنيه، والموز البلدى 8 جنيهات، والبلح 6 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، والكيوى سعر القطعة الواحدة 3 جنيهات، وسعر كيلو التفاح من 17 إلى 20 جنيه، والتين 10 جنيهات، والرمان 8 جنيهات، واليوسفى من 4 إلى 6 جنيهات، والفراولة 12 جنيه.

أما بالنسبة للخضروات فقد ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه حيث وصلسعر كيلو الطماطم إلى 3 جنيهات، والفاصوليا والبسلة 5 جنيهات، والملوخية 5 جنيهات، والقرنبيط 5 جنيهات، والبصل الاخضر 2 جنيه، والباذنجان الرومى 3 جنيهات، والخيار 6 جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات، والبصل 6 جنيهات، والليمون 6 جنيهات، والبامية 12 جنيه، والكرنب 7 جنيهات، والسبانخ 5 جنيهات، والفلفل الرومى 5 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والخس 2 جنيه.

وارتفعت كذلك أسعار الأسماك فقد بلغ سعر كيلو السمك البلطى من 20 إلى 22 جنيه، والسمك القشر البياض 70 جنيه، والبياض البلدى 120 جنيه، والكابوريا 80 جنيه، والبورى 50 جنيه، والجمبرى 150 جنيه.

وبالنسبة أسعار الدواجن فقد بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 23 جينه، والفراخ البلدى 28 جنيه، والبط 35 جنيه، والديك الرومى 35 جنيه، والأرانب 35 جنيه، وجوز الحمام من 35 إلى 40 جنيه حسب حجمه ونوعه، كيلو الكبد والقوانص 26 جنيه.

وبخصوص أسعار اللحوم فقد ارتفعت حيث بلغ سعر كيلو اللحمة الكندوز 110 جنيه، وكيلو الحمة الضانى 100 جنيه، وكيلو اللحمة البتلو المشفى 145 جنيه، وكيلو الكبدة البلدى 110 جنيه.

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