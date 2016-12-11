بالصور.. تنشيط السياحة بأسيوط تنظم رحلة نيلية لذوى الاحتياجات الخاصة

أسيوط - ضحا صالح

نظمت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى، بأسيوط رحلة نيلية لذوى الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وشارك بها المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط ومحمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبوتيج بالإضافة إلي مشاركة حوالي 500 من ذوي الإحتياجات الخاصة وأسرهم.

وقال المهندس محمد عبد الجليل أن المحافظة تسعى جاهده من أجل النهوض بالنشاط السياحي لافتاً أن هذه الرحلات تهدف إلي دعم السياحة الداخلية وتنميتها والارتقاء بالوعي الثقافي والسياحي لدى المواطنين بالإضافة إلي حسن استغلال المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة.

وأكد عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي دعم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط للسياحة الداخلية وفتح المجالات الثقافية أمام قاطنيها وزوارها للتعرف على معالمها السياحية وكيفية الحفاظ عليها.

وأضاف الحسيني أن الرحلة انطلقت إلى حديقة الحيوان بمركز أبوتيج على متن مركب عائم وأثناء الرحلة تم عرض فيلم تسجيلي عن أسيوط وعن بعض المشاركين من متحدي الإعاقة ونبذة مختصرة عن حياتهم وكيفية التعامل مع المجتمع وتحدي المواقف الصعبة والتغلب عليها كما تم تنظيم مسابقات فنية وثقافية للمشاركين وتوزيع هدايا للفائزين.

ومن جانبه أوضح محمد حلمي أنه تم تقديم كافة التسهيلات لهذه الرحلات وفتح المزارات السياحية لهم.