بالصور.. النيابة تعاين موقع الانفجار داخل الكاتدرائية

انتقلت فريق من نيابة غرب القاهرة الكلية لمعاينة مكان الانفجار الذى وقع صباح اليوم الأحد، بمحيط الكاتدرائية بالعباسية، وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لحصر التلفيات والخسائر، وسرعة إجراء تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية حول الواقعة.

وأمرت النيابة بتشريح جثث 5 اشخاص لقوا مصرعهم فى الحادث، ومن المقرر أن ينتقل فريق من النيابة الى المستشفيات لسؤال المصابين.

كان قد كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، فريق من نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف عبدالرحمن شتلة المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، للانتقال إلى موقع حادث انفجار هائل وقع منذ قليل بمحيط الكنيسة الكاتدرائية بالعباسيه اسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين.

من جانبه، أكد مصدر أمني إصابة 25 أشخاص في انفجار وقع بمحيط الكاتدرائية في العباسية، مؤكداَ وجود أثار عبوة ناسفة قام أحد المجهولين بإلقائها داخل الكاتدرائية، أدت إلى مصرع 5 أشخاص و إصابة 25، مشيراَ الى أنه تم نقل المصابين لمستشفى دار الشفاء والدمرداش.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد وقوع انفجار بمنطقة العباسية، وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر، نائب مدير الحماية المدنية وقوات المفرقعات، إلى مكان البلاغ للفحص.