الحلقة الرابعة من "سكر وسط": "جومانا" تجهض جنينها دون علم زوجها

كتب : محمود عباس الإثنين 15-07-2013 14:02

تبدأ الحلقة الرابعة من مسلسل "سكر وسط" بإقناع حازم لأبيه بمساعدته في عمل المشروع الذي يحلم به وامتلاك مشتل زراعي يبدأ به حياته، ويساعده على شراء بيت وإتمام زواجه من حبيبته.

تدور أحداث الحلقة حول قرار جومانا بإجراء عملية الإجهاض لجنينها لعدم رغبتها في الإنجاب من زوجها نبيل، وتقوم جومانا بإجراء العملية دون علم زوجها، لكن القدر يقذف لها بشقيقته سمر، التي تعمل ممرضة بالمستشفى التي أجرت فيها العملية، وتحاول جومانا إقناع سمر بإخفاء الأمر على نبيل حفاظا على استقرار البيت.

تشير الحلقة إلى إصرار "أبونبيل" على استرداد حقه المسلوب من شقيقه جهاد، وأخذ كل أمواله المستحقة من نصيبه ببيت عائلته، ويحاول أبناءه إقناعه بمطالبة شقيقه بمضاعفة هذه الأموال وعدم الالتزام بالعقد الموقع بينهما لغلاء أسعار العقارات مما

ينتج عنه زيادة نصيبه، كما تسلط الحلقة الضوء على أصحاب الجمعيات التعاونية الذين يتنافسون في شراء العقارات التي يفترض أن يسوقونها للمواطنين، حيث يدخل رضوان، صاحب إحدى الجمعيات، وزوجته في مباراة على شراء عدد أكبر من العقارات وتضييقها على المواطنين بدمشق، فيما لا يزال ياسر ،شقيق روعة، يصر على منعها من رؤية خطيبها عماد لعدم قدرته على توفير مسكن يجمعهما.

يذكر أن مسلسل "سكر وسط" من تأليف مازن طه وإخراج المثنى صبح، وبطولة عباس النوري، نادين تحسين بيك، هبة نور، ميلاد يوسف، صباح الجزائري، محمد خير الجراح، ضحى الدبس، سوسن ميخائيل.