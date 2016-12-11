أخبار عاجلة

صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير» -
أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ -
«صاروخ ماديرا» يقصف البايرن بثنائية في موقعة «اليانز آرينا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الداخلية يكلف بتشكيل فريق بحث لضبط منفذي تفجير الكاتدرائية

Google+ Print
وزير الداخلية يكلف بتشكيل فريق بحث لضبط منفذي تفجير الكاتدرائية وزير الداخلية يكلف بتشكيل فريق بحث لضبط منفذي تفجير الكاتدرائية

اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية (أرشيفية)

كلف اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتشكيل فريق بحث موسع يضم رجال مباحث القاهرة وقطاع الأمن الوطنى ومصلحة الأمن العام لكشف ملابسات التفجير الذي استهدف الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشدد وزير الداخلية على سرعة تحديد هوية مرتكبى الحادث وضبطهم وتقديمه للجهات التحقيقات تمهيدًا لمحاكمتهم، مطالبًا القوات بمختلف المواقع الشرطية باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المواطنين.

كان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صرح بوقوع انفجار صباح اليوم الأحد، في نطاق الكنيسة البطرسية بالعباسية، وأسفر ذلك عن وقوع مصابين وقتلى وجار حصرهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا