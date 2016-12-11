وزير الداخلية يكلف بتشكيل فريق بحث لضبط منفذي تفجير الكاتدرائية

كلف اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتشكيل فريق بحث موسع يضم رجال مباحث القاهرة وقطاع الأمن الوطنى ومصلحة الأمن العام لكشف ملابسات التفجير الذي استهدف الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشدد وزير الداخلية على سرعة تحديد هوية مرتكبى الحادث وضبطهم وتقديمه للجهات التحقيقات تمهيدًا لمحاكمتهم، مطالبًا القوات بمختلف المواقع الشرطية باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المواطنين.

كان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صرح بوقوع انفجار صباح اليوم الأحد، في نطاق الكنيسة البطرسية بالعباسية، وأسفر ذلك عن وقوع مصابين وقتلى وجار حصرهم.