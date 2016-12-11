أخبار عاجلة

صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير» -
أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ -
«صاروخ ماديرا» يقصف البايرن بثنائية في موقعة «اليانز آرينا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الإمارات تدين تفجيري اسطنبول الإرهابيين وتؤكد موقفها الرافض للإرهاب بكل صوره

Google+ Print
الإمارات تدين تفجيري اسطنبول الإرهابيين وتؤكد موقفها الرافض للإرهاب بكل صوره الإمارات تدين تفجيري اسطنبول الإرهابيين وتؤكد موقفها الرافض للإرهاب بكل صوره

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجيرين الإرهابيين اللذين شهدتهما مدينة اسطنبول التركية الليلة الماضية وأسفرا عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم موقف دولة الإمارات الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله والداعي إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.. معربة عن تضامنها مع التركية تجاه هذه الجرائم الارهابية التي تستهدف استقرار تركيا وأمنها ومواطنيها.

وعبرت الوزارة في ختام بيانها عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا والحكومة التركية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو