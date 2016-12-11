الإمارات تدين تفجيري اسطنبول الإرهابيين وتؤكد موقفها الرافض للإرهاب بكل صوره

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجيرين الإرهابيين اللذين شهدتهما مدينة اسطنبول التركية الليلة الماضية وأسفرا عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم موقف دولة الإمارات الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله والداعي إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.. معربة عن تضامنها مع الحكومة التركية تجاه هذه الجرائم الارهابية التي تستهدف استقرار تركيا وأمنها ومواطنيها.

وعبرت الوزارة في ختام بيانها عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا والحكومة التركية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.