الحلقة الخامسة من "سكر وسط": "نبيل" يطلق "جومانا".. و"وائل" يستدرج حبيبته لبيته ويفقدها عذريتها

كتب : محمود عباس منذ 45 دقيقة

تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل "سكر وسط" بمحاولة زوجة رضوان، شراء البيت الذي كان قد اشتراه أبو وردة من "أبو جميل" بثمن بخس، ولكنه يطمع ويرفع السعر إلى أضعاف هذا الثمن، وتقبل زوجة رضوان وتدعوه لتوقيع عقد بيع البيت.

تدور أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل سكر وسط حول الأزمات التي يتعرض لها الشباب بدمشق، حيث يقوم نبيل بتطليق زوجته جومانا بعد معرفته عن طريق شقيقته سمر، بإجهاضها لولده دون علمه، وتقبل جومانا بالوضع بل وتطرده من

البيت، المسجل باسمها، وتطالبه بكل حقوقها الزوجية إلى جانب احتفاظها بحضانة ابنهما تّيم.

وتشير الحلقة إلى أزمة عصام والذي تمنعه ضغوط الحياة وأعباؤها النفسية من ممارسة علاقته مع زوجته بشكل سليم، ويخبره الطبيب بعدم وجود أي مرض عضوي يمنعه من ممارسة العلاقة، كما تنتقل الحلقة إلى عماد الذي يقرر والده "أبو نبيل" تحديد موعد رسمي لإتمام خطبته من حبيبته روعة، في الوقت الذي يستدرج شقيقه وائل حبيبته إلى بيته ويخدعها بحجة حبه

لها، ويفقدها عذريتها مما يثير جنونها وإصرارها على تصحيح وائل لخطئه والزواج منها.

يذكر أن مسلسل "سكر وسط" من تأليف مازن طه، وإخراج المثنى صبح، وبطولة عباس النوري، نادين تحسين بيك، هبة نور، ميلاد يوسف، صباح الجزائري، محمد خير الجراح، ضحى الدبس، سوسن ميخائيل.