نقابة بقالي التموين| زيادة جديدة في أسعار الزيت والسمن

شيماء مصطفى

صرح المتحدث باسم نقابة بقالين التموين المصرية “ماجد نادي” بأن أسعار كافة الزيوت والسمن التي تباع في التموين قد زاد سعرها بنسبة لا تقل عن 10% وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار زيوت التموين زيادة بل الثالثة خلال شهر واحد وذلك حسبما فعلت الشركات التي تنتج زيت التموين.



زيادة 2 جنيه على الزجاجة الواحدة

يذكر أن الزيادة على الزجاجة الواحدة بلغت 2 جنيه والزيادة الكلية على الكرتونة الواحدة بلغت تسعة جنيهات وفي تصريحاته لليوم السابع أكد ماجد نادي أن عبوة السمن التي تزن واحد كيلو جرام بلغت قيمة الارتفاع من 94.75 إلى 103.75 جنيه مصري أما التي تزن 2 كيلو جرام ارتفع من مبلغ 124.25 إلى 135.25 جنيه مصري، وأيضا الزيت من نوع عباد ارتفع من مبلغ 214 إلى 238 جنيه مصري لوزن 1 كيلو جرام.



الزيادة كل شتاء طبيعية

بينا ارتفع زيت الذرة مقدار 1 كيلو من 243 إلى 267 جنيه مصري وفي الغالب ما يشهد فصل الشتاء كل عام تلك الارتفاعات في أسعار الزيوت والسمن بسبب تعرض تلك المنتجات لدرجات حرارة منخفضة تتجمد على إثرها وأيضا حدوث اضطرابات جوية تمنع السفن من نقلها إلى الموانئ المصري .

شبكةعيونالإخبارية

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