أخبار عاجلة

صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير» -
أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ -
«صاروخ ماديرا» يقصف البايرن بثنائية في موقعة «اليانز آرينا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

نقابة بقالي التموين| زيادة جديدة في أسعار الزيت والسمن

  • أسعار
  • 97
Google+ Print
نقابة بقالي التموين| زيادة جديدة في أسعار الزيت والسمن نقابة بقالي التموين| زيادة جديدة في أسعار الزيت والسمن

صرح المتحدث باسم نقابة بقالين المصرية “ماجد نادي” بأن كافة الزيوت والسمن التي تباع في التموين قد زاد سعرها بنسبة لا تقل عن 10% وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار زيوت التموين زيادة بل الثالثة خلال شهر واحد وذلك حسبما فعلت الشركات التي تنتج زيت التموين.


زيادة 2 جنيه على الزجاجة الواحدة

يذكر أن الزيادة على الزجاجة الواحدة بلغت 2 جنيه والزيادة الكلية على الكرتونة الواحدة بلغت تسعة جنيهات وفي تصريحاته لليوم السابع أكد ماجد نادي أن عبوة السمن التي تزن واحد كيلو جرام بلغت قيمة الارتفاع من 94.75 إلى 103.75 جنيه مصري أما التي تزن 2 كيلو جرام ارتفع من مبلغ 124.25 إلى 135.25 جنيه مصري، وأيضا الزيت من نوع عباد ارتفع من مبلغ 214 إلى 238 جنيه مصري لوزن 1 كيلو جرام.


الزيادة كل شتاء طبيعية

بينا ارتفع زيت الذرة مقدار 1 كيلو من 243 إلى 267 جنيه مصري وفي الغالب ما يشهد فصل الشتاء كل عام تلك الارتفاعات في أسعار الزيوت والسمن بسبب تعرض تلك المنتجات لدرجات حرارة منخفضة تتجمد على إثرها وأيضا حدوث اضطرابات جوية تمنع السفن من نقلها إلى الموانئ المصري .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار