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مصرع طالبة بسبب اختناقها أثناء الاستحمام بميت غمر

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مصرع طالبة بسبب اختناقها أثناء الاستحمام بميت غمر مصرع طالبة بسبب اختناقها أثناء الاستحمام بميت غمر

>الدقهلية - شريف الديب

لقيت طالبة بقرية تفهنا الأشراف التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية مصرعها اختناقا، أثناء استحمامها بشقة مستأجرة.

 

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، إخطارا من المقدم محمد الحسينى رئيس مباحث مركز ميت غمر، بوصول بلاغ من طالبات بكلية الأزهر بقرية تفهنا الأشراف بوفاة زميلتهن داخل الشقة بالقرية.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مكان البلاغ عبارة عن شقة مستأجرة لعدد من الطالبات بكلية البنات بجامعة الأزهر، وتبين وفاة زميلتهن "ن. ا" 21 سنة طالبة ومقيمة بمحافظة الإسماعيلية وتدرس بالجامعة، وذلك أثناء استحمامها، وأشار زملائها أنهن شعرن بغيابها داخل الحمام، وبعد تأخرها عن الخروج، حاولوا فتح الباب فوجدوها ملقاة على الأرض، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى ميت غمر العام، وتبين وفاتها نتيجة الاختناق، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة والتى أمرت بانتداب الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة، والتى أكت أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الاختناق نتيجة استنشاق غاز ثانى أكسيد الكربون من السخان، وأمرت النيابة بتسليم الجثة إلى ذويها والتصريح بدفنها.


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