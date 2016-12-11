أخبار عاجلة

صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير» -
أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ -
«صاروخ ماديرا» يقصف البايرن بثنائية في موقعة «اليانز آرينا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

21067 مخالفة إرتكبها سائقو الشاحنات في الشارقة منذ بداية العام

Google+ Print
21067 مخالفة إرتكبها سائقو الشاحنات في الشارقة منذ بداية العام 21067 مخالفة إرتكبها سائقو الشاحنات في الشارقة منذ بداية العام

حذرت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من تزايد أعداد المخالفات التي يرتكبها سائقو الشاحنات والمركبات الثقيلة والآليات ، وتوعدت بإطلاق العديد من حملات الضبط المروري في بداية العام الجديد للحد من مثل هذه المخالفات التي تشكل تهديدا للسلامة على الطرق .

وكشف المقدم احمد سعيد الناعور نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة أن عدد المخالفات التي ارتكبها سائقو الشاحنات والمركبات الثقيلة والآليات منذ بداية العام الجاري وحتى الثلاثين من نوفمبر منه بلغ 21067 مخالفة من بينها 15462 مخالفة تتعلق بمرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة ، و3007 مخالفة تتعلق بعدم صلاحية إطارات الشاحنات والمركبات الثقيلة المستخدمة على الطرق ، و1561 مخالفة عدم التزام المركبات الثقيلة بخط السير الإلزامي ، و755 مخالفة تتمثل في الحمولة الزائدة أو بروز الحمولة في المركبات الثقيلة عما هو مقرر من دون ترخيص ، و175 مخالفة تتعلق بتسيير المركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والأجهزة الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص ، بالإضافة إلى 107 مخالفة تتعلق بقيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة ، وقيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر بها شروط الأمن والسلامة ، وتحميل المركبة الثقيلة بصورة تشكل خطرا على الغير أو تلحق أضرارا بالطريق ، وعدم تغطية الحمولة في الشاحنات ، وعدم كتابة حمولة الشاحنة على جانبيها .

وأضاف نائب مدير إدارة المرور والدوريات أن تكرار بعض المخالفات الخطرة قد يؤدي إلى حجز الشاحنة أو المركبة الثقيلة التي يتم استخدامها بصورة مخالفة ، أو لا يلتزم سائقها بقواعد المرور مشيرا إلى أن التجاوز بصورة خطرة من قبل الشاحنات، أو عدم الإلتزام بخط السير الإلزامي ، يشكل تهديد خطيرا للسلامة على الطريق وغالبا ما يفضي إلى وقوع ماساوية ينتج عنها أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات ، كما أن عدم تغطية الحمولة في الشاحنات يعرض سلامة السائقين ومستخدمي الطريق للخطربسبب تساقط المواد والأجسام التي تحملها على الطريق بصورة مباغتة ، ويشكل بالإضافة إلى عدم صلاحية الإطار أحد أبرز الأسباب والعوامل المؤدية لوقوع الحوادث

ودعا العقيد الناعور سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى التقيد بقوانين المرور ، والإلتزام بقواع استخدام المركبة والطريق ، والحرص على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق حيث يتحمل هؤلاء مسؤولية مضاعفة على الطريق لخطورة النتائج التي تترتب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة

وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»