21067 مخالفة إرتكبها سائقو الشاحنات في الشارقة منذ بداية العام

حذرت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من تزايد أعداد المخالفات التي يرتكبها سائقو الشاحنات والمركبات الثقيلة والآليات ، وتوعدت بإطلاق العديد من حملات الضبط المروري في بداية العام الجديد للحد من مثل هذه المخالفات التي تشكل تهديدا للسلامة على الطرق .

وكشف المقدم احمد سعيد الناعور نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة أن عدد المخالفات التي ارتكبها سائقو الشاحنات والمركبات الثقيلة والآليات منذ بداية العام الجاري وحتى الثلاثين من نوفمبر منه بلغ 21067 مخالفة من بينها 15462 مخالفة تتعلق بمرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة ، و3007 مخالفة تتعلق بعدم صلاحية إطارات الشاحنات والمركبات الثقيلة المستخدمة على الطرق ، و1561 مخالفة عدم التزام المركبات الثقيلة بخط السير الإلزامي ، و755 مخالفة تتمثل في الحمولة الزائدة أو بروز الحمولة في المركبات الثقيلة عما هو مقرر من دون ترخيص ، و175 مخالفة تتعلق بتسيير المركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والأجهزة الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص ، بالإضافة إلى 107 مخالفة تتعلق بقيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة ، وقيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر بها شروط الأمن والسلامة ، وتحميل المركبة الثقيلة بصورة تشكل خطرا على الغير أو تلحق أضرارا بالطريق ، وعدم تغطية الحمولة في الشاحنات ، وعدم كتابة حمولة الشاحنة على جانبيها .

وأضاف نائب مدير إدارة المرور والدوريات أن تكرار بعض المخالفات الخطرة قد يؤدي إلى حجز الشاحنة أو المركبة الثقيلة التي يتم استخدامها بصورة مخالفة ، أو لا يلتزم سائقها بقواعد المرور مشيرا إلى أن التجاوز بصورة خطرة من قبل الشاحنات، أو عدم الإلتزام بخط السير الإلزامي ، يشكل تهديد خطيرا للسلامة على الطريق وغالبا ما يفضي إلى وقوع حوادث ماساوية ينتج عنها أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات ، كما أن عدم تغطية الحمولة في الشاحنات يعرض سلامة السائقين ومستخدمي الطريق للخطربسبب تساقط المواد والأجسام التي تحملها على الطريق بصورة مباغتة ، ويشكل بالإضافة إلى عدم صلاحية الإطار أحد أبرز الأسباب والعوامل المؤدية لوقوع الحوادث

ودعا العقيد الناعور سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى التقيد بقوانين المرور ، والإلتزام بقواع استخدام المركبة والطريق ، والحرص على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق حيث يتحمل هؤلاء مسؤولية مضاعفة على الطريق لخطورة النتائج التي تترتب