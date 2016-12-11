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وزارة شؤون الرئاسة تنعي الشيخ حمدان بن راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان

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وزارة شؤون الرئاسة تنعي الشيخ حمدان بن راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان وزارة شؤون الرئاسة تنعي الشيخ حمدان بن راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان

تنعى وزارة شؤون الرئاسة المغفور له بإن الله الشيخ حمدان بن راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. " إنا لله وإنا اليه راجعون" .
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