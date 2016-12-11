أخبار عاجلة

صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير» -
أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ -
«صاروخ ماديرا» يقصف البايرن بثنائية في موقعة «اليانز آرينا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الزعيم الكوري الشمالي يتفقد تدريبًا الجيش على القتال

Google+ Print
الزعيم الكوري الشمالي يتفقد تدريبًا الجيش على القتال الزعيم الكوري الشمالي يتفقد تدريبًا الجيش على القتال

زعيم كوريا الشمالية

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تدريبا على القتال يهدف إلى تأكيد طريقة توجيه ضربة ضد منشآت معينة في كوريا الجنوبية على رأسها القصر الرئاسي .

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم (الأحد) أن القوات الخاصة التابعة للوحدة 525 العسكرية من الجيش الكوري الشمالي أجرت تدريبا على القتال لإثبات قدراتها الفعالة والتطبيق العملي لتوجيه ضربة إلى أهدافها في كوريا الجنوبية.

كما أفادت أن عناصر القوات الخاصة أظهروا أثناء التدريب الروح القتالية والشجاعة، ليجعلوا القصر الرئاسي في سول بحرا من النار.

وبدأ التدريب بدخول العناصر إلى مبنى على شكل القصر الرئاسي باستخدام مظلات الهبوط من قمة جبل أو الحبل من المروحية ، ثم أطلق قسم المدفعية النار ضد المبنى.

رافق الزعيم الكوري الشمالي في الزيارة التفقدية مدير المكتب السياسي العام للجيش هوانغ بيونغ سو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ري ميونغ سو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ري يونغ كيل وغيرهم من كبار المسؤولين في الجيش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا