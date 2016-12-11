الزعيم الكوري الشمالي يتفقد تدريبًا الجيش على القتال

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تدريبا على القتال يهدف إلى تأكيد طريقة توجيه ضربة ضد منشآت معينة في كوريا الجنوبية على رأسها القصر الرئاسي .

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم (الأحد) أن القوات الخاصة التابعة للوحدة 525 العسكرية من الجيش الكوري الشمالي أجرت تدريبا على القتال لإثبات قدراتها الفعالة والتطبيق العملي لتوجيه ضربة إلى أهدافها في كوريا الجنوبية.

كما أفادت أن عناصر القوات الخاصة أظهروا أثناء التدريب الروح القتالية والشجاعة، ليجعلوا القصر الرئاسي في سول بحرا من النار.

وبدأ التدريب بدخول العناصر إلى مبنى على شكل القصر الرئاسي باستخدام مظلات الهبوط من قمة جبل أو الحبل من المروحية ، ثم أطلق قسم المدفعية النار ضد المبنى.

رافق الزعيم الكوري الشمالي في الزيارة التفقدية مدير المكتب السياسي العام للجيش هوانغ بيونغ سو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ري ميونغ سو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ري يونغ كيل وغيرهم من كبار المسؤولين في الجيش.