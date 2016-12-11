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النشرة المرورية.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة

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النشرة المرورية.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة النشرة المرورية.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة

>كتب عبد الرحمن سيد

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة خلال فترة الذروة الأولى للزحامات المرورية اليوم الأحد حالة من السيولة المرورية وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل بدء من المعادى وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك الأمر للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وظهرت تباطؤ محدود فى حركة السيارات أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من مناطق الأقاليم وصولا إلى القاهرة بسبب حادث مرورى .

 

وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة مرورية وانتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبرى قصر النيل وشارع القصر العينى، بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.

 

كما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، كما انتظمت حركة المركبات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

 

 


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