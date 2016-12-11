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أردوغان يصف انفجارا إسطنبول بـ «الجريمة البشعة»

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أردوغان يصف انفجارا إسطنبول بـ «الجريمة البشعة» أردوغان يصف انفجارا إسطنبول بـ «الجريمة البشعة»

رجب طيب اردوغان

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانفجارين اللذين وقعا وسط إسطنبول مساء السبت بأنهما جريمة بشعة، مستنكرا تلك الهجمات الإرهابية.

وقال أرودغان، في بيان أوردته قناة “سكاي نيوز” بالعربية الليلة, “لقد شهدنا الليلة في إسطنبول التجلي الأكثر بشاعة للإرهاب”.

وأضاف أن العديد من القتلى سقطوا في الاعتداء المزدوج الذي ضرب وسط إسطنبول السياحي دون أن يقدم عددا محددا للضحايا, مشيرا إلي أن الضحايا من المدنيين ورجال الشرطة.

وكانت مصادر أمنية تركية قد أعلنت مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في انفجار أمام استاد لكرة القدم في وسط إسطنبول.

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