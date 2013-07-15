الحلقة الخامسة من "قرمش": أبوسعد ينضم لفصول محو الأمية ويصبح الطالب المثالي

كتب : سارة سعيد منذ 36 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل الكوميدي "قرمش"، والتي تحمل عنوان "نحو الأمية" محاولة العجوز أبوسعد "طارق العلي" دخول المدرسة حيث يلتحق بفصول محو الأمية، بعد أن تأخر في ميعاد المدرسة وعدم سماح الحارس بدخوله، فيقوم بالقفز من أعلى السور ويتمكن من الدخول.

ويستغل المدرس سليمان عيد، الذي يلعب دوره الفنان سليمان عيد، هاتف أبوسعد في الحديث مع زوجته وترك الفصل لأبوسعد، ويعاني الأميون من انفعال سليمان الدائم، ويعاني هو من جهلهم وغبائهم المستمر في إطار العديد من المواقف الكوميدية داخل الفصل.

ويحكي أبو سعد عن حصانه "سميرة" وما فعل من أجلها لتبقى معه يرعاها، وعندما يطلب سليمان من طلابه كتابة موضوع تعبير يكتبون جميعهم عن سميرة، فيذهب ليشتكيهم إلى ناظر المدرسة، ويعاقبهم سليمان بعمل امتحان مفاجئ لهم، وفي نهاية الحلقة يقوم سليمان بتوزيع شهادات التفوق على الطلبة الخريجين، وحصل الطالب أبوسعد على جائزة الطالب المثالي، وأوضح أبوسعد في كلمته أن استكمل تعليمه حتى لا يكذب عليه ابنه عندما يحضر له شهادته المدرسية.

يذكر أن مسلسل "قرمش" اجتماعي كوميدي في حلقات منفصلة، بطولة طارق العلي، وهيا الشعيبي، وفاضل ناجي، وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل والإخراج لنعمان حسين.