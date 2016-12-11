طقس اليوم مائل للبرودة شمالا.. والعظمى بالقاهرة 19 درجة

كتب - محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف، أما الرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 12 19

الإسكندرية 14 19

مطروح 16 20

بورسعيد 16 19

دمياط 16 19

بلطيم 16 19

الإسماعيلية 09 20

السويس 10 20

العريش 08 19

نخل 03 15

طابا 05 17

الطور 14 20

مرسى علم 17 23

الغردقة 17 22

شرم الشيخ 14 23

رفح 07 18

كاترين 04 14

سيوة 09 19

المنيا 08 20

الفيوم 11 20

رأس سدر 12 21

أبوسمبل 10 24

وسط الدلتا 11 19

أسيوط 07 20

سوهاج 08 21

الأقصر 09 23

أسوان 11 25

شلاتين 18 26

حلايب 19 24

الوادى الجديد 11 22

قنا 10 22

نويبع 16 22

السلوم 11 17