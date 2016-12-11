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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 11/12/2016 بالمصنعية

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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 11/12/2016 بالمصنعية سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 11/12/2016 بالمصنعية

اليوم في ، حيث صعود جديد لأسعار المعدن النفيس بمحلات الصاغة، وارتفعت الذهب 3 جنيهات جديدة، مع بداية تعاملات السبت 10-12-2016، ووصل عيار 18 إلى 508 جنيه، بينما ارتفع سعر جرام عيار 21 ليسجل 593، والغريب أن أوقية الذهب قد انخفضت إلى 1167 دولار.

وما زال الشباب يعاني من صعوبة الزواج، بسبب الأسعار المبالغ فيها للمعدن النفيس بمحلات الصاغة، وطالبت بعض الأسر المصرية بضرورة الاستغناء عن الشبكة لتيسير الزواج على الشباب المصري الذي يجد قوت يومه بصعوبة، خاصة مع قرار تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والسلع والخدمات اللازمة للزواج.

وسادت حالة من الهدوء الشديد أسواق تداول الذهب، والملاحظ أن سعر الذهب قد صعد إلى أكثر من الضعف للجرام الواحد خلال أقل من 6 أشهر فقط، وجاء قرار بتعويم الجنيه وخفض قيمته ليزيد من صعوبة الأمر، ويضيف مزيد من الارتفاع إلى الأسعار، ومع متابعة لآخر أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة وأسواق تداول الذهب الذي يتأثر بسعر أوقية الذهب العالمي، وأيضا سعر العملة الخضراء في البنوك والسوق السوداء.


سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 11/12/2016

واصلت أسعار الذهب في مصر تغيراتها في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وهدأت حركة البيع والشراء هذه الأيام بسبب الارتفاع المستمر في الدولار، ويأمل المواطنون بعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، وتوجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر بسبب ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

        سعر الذهب عيار 18: 508 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 593 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 677 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 4744 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1167 دولار.

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