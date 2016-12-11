سعر الدولار اليوم في سوق تداول العملات الأحد 11/12/2016 والسوق السوداء تعاود الظهور وأزمة الدواء تشتعل

سعر الدولار اليوم، حيث واصلت العملة الأمريكية الارتفاع مقابل الجنيه، سواء كان ذلك في السوق السوداء للعملة، أو كان ذلك في سوق تداول العملات والبنوك والمصارف الرسمية، وكانت العملة الخضراء قد تجاوزت 18 جنيه مع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي، في تصعيد خطير، فقد رفعت بعض البنوك سعر الدولار الأمريكي إلى ما فوق 18 جنيه لأول مرة.

من ناحية أخرى، استمرت أزمة الدواء في السوق المصري منذ قرار تعويم الجنيه، فمع ارتفاع سعر الدولار، طالبت شركات الأدوية الحكومة المصرية، برفع أسعار الدواء مرة أخرى، وهددت بعدم استيراد وتصنيع بعض الأدوية، إلا أن الحكومة رفضت المطالب مبررة ذلك بأن أسعار الدواء، قد ارتفعت كثيرا منذ فترة بسيطة، مما يعني صعوبة رفعها مرة أخرى.

واقترحت وزارة الصحة في هذا السياق، أن تقوم الشركات برفع 10% فقط من منتجات كل شركة بحد أقصى 50%، إلا أن شركات الأدوية رفضت ذلك أيضا، بسبب سعر الدولار اليوم، الذي زاد عن الضعف قبل تعويم الجنيه، إلا أن الأمين العام لنقابة الصيادلة، رأى أن القرار عشوائي وغير دقيق، وسيؤدي إلى مزيد من التصادم بين الشركات والحكومة.



سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأحد 11/12/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 18.50 جنيه للشراء مقابل 18.75 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.



سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك شراء بيع

البنك الأهلي الكويتي – مصر

18.05 18.45

بنك مصر إيران للتنمية

18.00 18.50

كريدي أجريكول

18.00 18.50

SAIB Bank

18.00 18.35

بنك البركة

17.99 18.55

البنك التجاري الدولي

17.95 18.35

البنك العربى الافريقي الدولى

17.95 18.20

البنك المركزي المصري

17.95 18.34

بنك التعمير والإسكان

17.95 18.30

بنك مصر

17.92 18.10

البنك الأهلى المصري

17.90 18.10

المصرف المتحد

17.90 18.20

بنك القاهرة

17.90 18.10

بنك قناة السويس

17.90 18.20

بنك بلوم مصر

17.90 18.10

البنك الأهلي اليوناني

17.90 18.40

بنك الاسكندرية

17.80 18.05

بنك فيصل الاسلامى المصرى

17.75 18.15

مصرف أبوظبي الإسلامي

17.75 18.25

وكانت جهود البنك المركزي قد نجحت في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.



أسعار العملات اليوم وتأثيرها على تداول الفوركس

في سياق مرتبط صار تداول الفوركس في الفترة الأخيرة من الوسائل المربحة التي يستخدمها الكثير من المستثمرين الصغار، حيث شهدت سوق الفوركس إقبالا شديدا في الآونة الأخيرة، حيث تتميز سوق الفوركس بمميزات عديدة غير موجودة في الأسواق المالية وأسواق تداول العملات العادية، ويتحكم في سوق الفوركس أسعار العملات العالمية، حيث أن تداول الفوركس يعمل طول اليوم وغير مرتبط بمواعيد عمل رسمية، وتنفرد هذه الأسواق بتحقيق أرباح خيالية في فترة وجيزة، عكس السوق السوداء التي تتعرض لخسائر فادحة بين الحين والآخر، ويتحكم فيها سعر الدولار اليوم في البنوك الرسمية بعد قرار تعويم الجنيه.

استطاعت الحكومة المصرية بعد مفاوضات استمرت لمدة خمس سنوات متواصلة، من نيل ثقة صندوق النقد الدولي، الذي وافق أخيرا على منح مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، ولكن في نفس الوقت تباينت ردود الأفعال على القرض ما بين مؤيد ومعارض، حيث ترى جهات حكومية مصرية أن القرض يعتبر انتصارا تاريخيا للحكومة، أما الخبراء المستقلين فيجدون أن القرض ليس إلا العديد من السلبيات التي ستدمر الاقتصاد المصري على المدى البعيد، وأكدوا أن الإيجابيات قليلة جدا، حيث ترى الحكومة المصرية أن الموافقة على القرض تعتبر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ستزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وهو الطريق الوحيد من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري المتدهور، ولكن آثاره السلبية على المواطنين ستكون مدمرة، جاء القرض بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى معدلات مخيفة أبعدت المستثمرين عن مصر.



أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وبالتحول لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 20.00 للشراء مقابل 20.25 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.25 للشراء و22.25 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.70 للشراء و18.90 للبيع، والين الياباني بلغ 17.60 للشراء مقابل 17.70 للبيع، والدولار الكندي 13.50 للشراء مقابل 13.70 للبيع.

وفي إشارة إلى تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه في السوق الموازي، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.25 للشراء مقابل 5.50 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 58 للشراء مقابل 59 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.50 للشراء و5.70 للبيع، والريال القطري 5.80 للشراء و5.90 للبيع، والدينار البحريني 47.35 للشراء و47.55 للبيع، والريال العماني 45.50 للشراء و45.70 للبيع.

وما زالت أسعار العملات مقابل الجنيه تواجه العديد من التغيرات، بعد أسابيع من تعويم الجنيه، حيث تعمل الحكومة على التحكم في سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه في السوق السوداء وشركات الصرافة، ويعمل العملاء على الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، وذلك لكي يقوموا بتلبية الاحتياجات اليومية، لتقوية الاستيراد المشاريع والصناعات.



أخبار الدولار اليوم لحظة بلحظة

ونجح قرار تعويم الجنيه في القضاء على سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه، وكان البنك الأهلي قد أطلق مبادرته المعروفة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لصالح 6500 عميل بتكلفة 5.3 مليار جنيه، وكان الصندوق الاجتماعي قد قام بتوقيع ثلاثة عقود جديدة مع البنك الأهلي بمبلغ 342.6 مليون جنيه.

وقال البنك الأهلي أن التنازلات الدولارية قد بلغت مليار دولار، منذ قرار تعويم الجنيه منذ أقل من شهر، وأكد حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة أن التغير المستمر في سعر العملة الخضراء أمر طبيعي في سوق الصرف، وأن الرقم الحقيقي للدولار لن يظهر قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وأن الدولار اليوم لا يمكن الحكم عليه، المعروف أن مصر تشهد حالة من عدم الثبات في أسعار الدولار بعد قرار تعويم الجنيه، ويعاني سعر الدولار مقابل الجنيه من التغير الدائم.

من ناحية أخرى يفكر البنك المركزي في أن العميل الذي يشتري العملات من السوق السوداء، لن يستطيع إثبات مصدر حصوله عليها، ولذلك لن يتم قبولها للإيداع داخل البنوك، حيث ينبغي له أن يثبت بأوراق رسمية من أين حصل على هذه الأموال، وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا سابقا، بتحديد الحد الأقصى للإيداع عن طريق الأفراد.

شبكةعيونالإخبارية

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