البدء بتطبيق لائحة رسوم الخدمات البلدية.. اليوم

تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية في تطبيق لائحة رسوم الخدمات البلدية، التي تقدمها الأمانات والبلديات اعتباراً من اليوم، وتهدف للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.

وراعت الرسوم الجديدة التدرج المكاني بحسب المدن والمحافظات والمراكز آخذة بعين الاعتبار الاستراتيجية العمرانية والنشاط الاقتصادي، حيث تم تصنيف أمانات وبلديات المملكة إلى خمسة تصنيفات على النحو التالي: التصنيف الأول - الأمانات الكبرى وتضم: أمانة منطقة الرياض (مدينة الرياض)، أمانة العاصمة المقدسة وتضم (مدينة مكة المكرمة)، أمانة منطقة المدينة المنورة وتضم (مدينة المدينة المنورة)، أمانة المنطقة الشرقية وتضم (مدينة الدمام، الخبر، الظهران)، أمانة محافظة جدة وتضم (مدينة جدة).

وشمل التصنيف الثاني الأمانات الأخرى، وهي: أمانة منطقة القصيم (مدينة بريدة)، أمانة منطقة عسير (مدينة أبها)، أمانة منطقة جازان (مدينة جازان) أمانة منطقة حائل (مدينة حائل)، أمانة منطقة تبوك (مدينة تبوك)، أمانة منطقة نجران (مدينة نجران)، أمانة منطقة الجوف (مدينة سكاكا)، أمانة منطقة الباحة (مدينة الباحة)، أمانة منطقة الحدود الشمالية (مدينة عرعر)، أمانة محافظة الطائف (مدينة الطائف)، أمانة محافظة الأحساء (مدينة الهفوف)؛ أما التصنيف الثالث فيضم بلديات (أ) و(ب)؛ والتصنيف الرابع يشمل بلديات (ج) و(د)؛ والتصنيف الخامس يضم بلديات (هـ).

وسيتم تطبيق رسوم الخدمات البلدية طبقاً للائحة الجديدة مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لهذه الرسوم، ولاسيما فيما يتعلق برسوم إصدار تراخيص المباني والتمديد، وكذلك تراخيص أعمال الهدم والترميم، حيث بلغت رسوم إصدار تراخيص إنشاء المباني السكنية (مدة الترخيص ثلاث سنوات) في التصنيف الأول والتي تضم الأمانات الخمس الرئيسية، وهي مدينة الرياض والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة ومنطقة الشرقية وجدة (3) ريالات لكل متر مربع حتى تصل الى التصنيف الخامس والذي يصل فيه الرسم الى (0.60) هللة لكل متر مربع.

أما فيما يتعلق بالأنشطة التجارية فإنه يتم إصدار رخص الأنشطة التجارية لمدة سنة واحدة، حيث جاء رسم محطات الوقود (داخل النطاق العمراني) بواقع (5000) ريال للرخصة في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (1000) ريال للرخصة.

بينما المنتجعات والفنادق فقد جاءت الرسوم البلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها - الفئة الأولى، المتضمنة مرافق الإيواء السياحي -الخدمة الكاملة- المصنفة فئتها بخمس نجوم أو أعلى، بواقع (250) ريالاً في التصنيف الأول لكل وحدة سكنية وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (50) ريالاً لكل وحدة سكنية.

فيما جاءت الرسوم البلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها - الفئة الخامسة والمتضمنة مرافق الإيواء السياحي -الخدمة الكاملة- المصنفة فئاتها بنجمة أو دلتان أو دلة، ومرافق الإيواء السياحي -الخدمة الذاتية- المصنفة فئتها بالدرجة الثالثة أو الرابعة، مرافق الإيواء السياحي -غير المصنفة، بواقع (50) ريالاً في التصنيف الأول لكل وحدة سكنية وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (10) ريالات لكل وحدة سكنية.

ووضع التصنيف عدة شرائح لتراخيص المحلات التجارية، حيث جاءت شريحة رقم 1 – مساحة صفر إلى 5 آلاف م2 في التصنيف الأول رسم (6) ريالات لكل متر مربع وتتدرج الى ان تصل الى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (1.20) ريال لكل متر مربع فيما جاءت شريحة رقم 5 – (مساحة أكبر من 30،000 م2) بواقع (30) هللة في التصنيف الأول وتتدرج الى ان تصل الى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (6) هللات لكل متر مربع، ويشمل ذلك محلات تغيير الزيوت والشحوم وغسيل السيارات، والورش المهنية وفي نشاط الاستراحات وقصور الأفراح فقد جاءت شريحة رقم 1 – مساحة صفر إلى 5 الاف م2 في التصنيف الأول برسم (3) ريالات لكل متر مربع وتتدرج الى ان تصل الى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (60) هللة لكل متر مربع فيما جاءت شريحة رقم 5 – (مساحة أكبر من 30،000 م2) بواقع (15) هللة في التصنيف الأول وتتدرج الى ان تصل الى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (3) هللات لكل متر مربع؛ ويشمل هذا التصنيف كذلك مدن الملاهي والترفيه، والأنشطة الطبية، والتعليمية.

وضمن هذه التصنيفات تأتي المطابخ والمطاعم وما في حكمها حيث جاءت شريحة رقم 1 – مساحة صفر إلى 5 آلاف م2 في التصنيف الأول برسم (8) ريالات لكل متر مربع وتتدرج الى أن تصل الى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (1.60) ريال لكل متر مربع فيما جاءت شريحة رقم 2 – (مساحة أكبر من 5،000 م2) بواقع (4) ريالات في التصنيف الأول وتتدرج الى أن تصل الى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (80) هللة لكل متر مربع.

وتم تأجيل تطبيق بعض الرسوم على بعض الخدمات الأخرى لحين إجراء دراسة شاملة لها مثل رسوم تراخيص محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني ورسوم جمع النفايات التجارية والسكنية وتراخيص حفر الشوارع واعتماد مخططات التطوير العقاري وإشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، هذا إلى جانب الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة والتي يزيد عددها عن 90 خدمة تقريباً، وتشمل الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية والمدافن وأعمال التشجير والتجميل وخدمات صحة البيئة ومكافحة الآفات وغيرها.