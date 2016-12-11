المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في البلدان العربية ينطلق اليوم بجدة تحت الرعاية الملكية

يفتتح المؤتمر الدولي الرابع عشر للتشغيل والصيانة في البلدان العربية أعماله اليوم في جدة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ورعاية رسمية من وزارة الدفاع، وبتنظيم من المعهد العربي للتشغيل والصيانة، وذلك تحت شعار: "تفعيل دور إدارة الأصول والمرافق في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي".

وأكد أمين عام المؤتمر رئيس المنظمة الدولية للصيانة IMA د. زهير السراج على أن المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في البلدان العربية يواصل مهمته هذا العام من خلال تقديم وإبراز أحدث المعايير الدولية الفعالة، والمنهجيات والاستراتيجيات المطبقة في مجالات التشغيل والصيانة، وذلك بمشاركة أكثر من 70 خبيرا ومختصا من مختلف دول العالم بالإضافة لأكثر من 700 مهندس ومسؤول يقومون من خلال الجلسات العلمية وورش العمل باستعراض الحالات الدراسية والخبرات العملية في مجال التشغيل والصيانة، وكذلك عرض الطرق الفعالة للتغلب على المشاكل.

وشدد على أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله للملتقى دلالة واضحة لتوجه القيادة الحكيمة لدعم كل ما من شأنه دفع اقتصاد المملكة إلى الأمام، والتي يتوافق معها المؤتمر بمحاوره وأهدافه هذا العام والتي تركز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

ونوه د. زهير السراج إلى أن رعاية وزارة الدفاع رسميا للمؤتمر تأتي بالتزامن مع الخطى الثابتة والواضحة لسعي المملكة المتواصل لتحقيق النهضة والتطور واستمراراً لمواكبة ما تشهده المملكة من نهضة تنموية وعمرانية في شتى المناطق انطلاقا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وصولا الى عهد الملك سلمان -حفظه الله-، حيث يشكل المؤتمر فرصة لرفع وتحسين جودة الخدمات والبنى التحتية مما سيسهم في جذب الاستثمارات التي تقوم على استدامة الخدمات.

ومن الجدير بالذكر أن مشاركة الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع في المؤتمر، والذي تحتضنه مدينة جدة خلال الفترة 12-14ربيع الأول 1438هـ والموافق 11-13 ديسمبر من العام الحالي، تأتي انطلاقا من أنها من الجهات الرائدة في العمل الهندسي في الوطن العربي، لما تمثله من خبرات وتجارب عالية في مجال التشغيل وصيانة لمختلف المرافق التي تضمها منشآت وزارة الدفاع ومرافقها وقواعدها العسكرية التي أنشأت على أعلى مستويات من التقنية، واعتمدت في صيانتها وتشغيلها على أيدٍ وطنية تم تدريبها وفق أعلى مستويات إدارة وتشغيل المرافق.