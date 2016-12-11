جولة الملك.. تحصين البيت الخليجي

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرياض أمس قادماً من دولة الكويت.

واختتم الملك جولة خليجية ناجحة شملت كلاً من الإمارات وقطر، والبحرين، والكويت، كما ترأس حفظه الله وفد المملكة الى القمة الخليجية في المنامة، وشكلت الجولة دفعة تاريخية للعمل الخليجي المشترك، وترسيخاً للعلاقات المتينة التي تربط دول مجلس التعاون، كما شهدت جولة الملك سلمان صوراً عميقة من الاحتفاء بالزيارة الميمونة على الصعيد السياسي والشعبي عكست مكانة المملكة قيادة وشعباً في الوجدان الخليجي.

احتفاء رسمي وشعبي عكس مكانة المملكة في وجدان الخليجيين

وقال خادم الحرمين في حسابه الرسمي على تويتر: «إن دول الخليج العربية وشعوبها، لها في وجداني الكثير من التقدير، وما لمسته خلال زياراتي، يُبرز واقع الترابط القوي بين شعوبنا، ووحدة صفنا». وكان خادم الحرمين قد غادر في وقت سابق من أمس دولة الكويت متوجهاً بحفظ الله ورعايته إلى الرياض.

وكان في وداعه - حفظه الله- بالصالة الأميرية في مطار الكويت الدولي، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقد عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكويتي.

كما كان في وداع الملك المفدى، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

الملك سلمان يغادر الكويت وفي وداعه الشيخ صباح