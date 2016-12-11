أمير الرياض يفتتح عيادات مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي.. اليوم

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم الأحد، مبنى العيادات التخصصية بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي التابع للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، وذلك في إطار توسعة المستشفى التي ستتضاعف من 46 ألف متر مربع إلى 150 ألف متر مربع.

ويضم مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي، قسم طب وجراحة العيون، وقسم الأنف والأذن والحنجرة، والمركز الجامعي للسكري، ومركز الملك عبدالله التخصصي للأذن، وعيادات الرعاية الأولية بسعة سريرية تقدر بنحو 102 سرير تقدم خدماتها لأكثر من 300 ألف مريض سنوياً، بجانب إجراء 8000 عملية جراحية.