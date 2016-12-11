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المملكة تطالب بجلسة أممية طارئة حول سورية

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أكدت المملكة ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سورية الذي تهدده العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه وعجز مجلس الأمن عن معالجة الموقف واتخاذ القرارات الفاعلة بشأنه.

وفي كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار الوضع الإنساني في سورية والمطروح من قبل وفد كندا شددت المملكة على أن ما يتعرض له الشعب السوري من قبل النظام السوري وحلفاؤه من عمليات قتل جماعي وتشريد وحصار وغير ذلك من الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية وتشكل جرائم ضد الإنسانية ينبغي التصدي لها ومواجهتها وإيقافها عند حدها.

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