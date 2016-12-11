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لوحة فنية تستوقف سلطان بن سلمان

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لوحة فنية تستوقف سلطان بن سلمان لوحة فنية تستوقف سلطان بن سلمان

م. الأنصاري يقدم اللوحة للأمير سلطان بن سلمان

استوقفت لوحة مكتوبة بالخط العربي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني، وترجل من سيارته للتمعن فيها؛ وقدمها المهندس عبدالله الأنصاري -معيد بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل- هدية لسموه. وقال م. الأنصاري، لـ"الرياض": إنه وخلال المؤتمر العالمي الأول لعمارة المساجد المنعقد بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (الدمام سابقا) تشرفت بتقديم لوحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، وقبلها بكل تواضع ورحابة صدر، بعد أن أوقف سيارته وارتجل من سيارته وقبل اللوحة، وأبدى سموه إعجابه بالخط العربي وسعادته باللوحة، لاسيما وهي مخطوطة من مهندس معماري ومدني.. وأشار الأنصاري بأن اللوحة التشكيلية تتحدث عن أصالة الخط العربي، مستغرقاً في رسمها قرابة الأسبوع.

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