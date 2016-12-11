انطلاق المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن في الرياض.. الثلاثاء

يفتتح وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد العيسى الثلاثاء المقبل المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن في مدينة الرياض، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق انتركونتننتال وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والخليجيين والدوليين وبرعاية إعلامية من صحيفة الرياض.

د.العيسى: رؤيتنا بمخرجات «تعليم مهني» قادر على الوفاء بالاحتياج الوطني

ويشارك فيه 21 خبيرا سعوديا وخليجيا ودوليا يستعرضون التحديات والفرص التي يواجها مقدمو التدريب وأرباب العمل، وبحث الحلول للإسراع في تأهيل السعوديين نحو الفرص الوظيفية المستقبلية.

ونوه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بما توليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لقطاع التدريب وعنايتها الكبيرة من أجل رفع كفاءة القوى البشرية، التي ركزت عليه رؤية المملكة 2030، وذلك بالاهتمام بقطاع التعليم والتدريب ولتحقيق مزيد من التكامل بين التعليم العالي والعام والتدريب التقني والمهني وأن تكون مخرجات التعليم قادرة على الوفاء بالاحتياج الوطني من الأيدي المهنية المدربة لتتلاءم مع الحياة المعاصرة.

د.الفهيد:

نسعى لمساهمة التدريب التقني والمهني في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة

وقال العيسى: "شرعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعديد من البرامج والمبادرات التطويرية، والمشروعات الابتكارية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، التي تتزامن مع ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد وتوسع وتنوع في تخصصات ومهارات الأيدي العاملة".

وتابع: "تبدو جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دفع عجلة التنمية في بلادنا الغالية جلية على مختلف الأصعدة من خلال مشاركتها الفاعلة في تأهيل وتدريب أبناء وبنات الوطن ومساهمتها في دعم توطين العديد من قطاعات سوق العمل.

ولفت العيسى إلى أن إقامة المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن يأتي مكملاً للمؤتمرات السابقة، التي بدأت منذ عقدين من الزمن كأبرز أوجه الدعم والاهتمام التقني، متزامناً مع العديد من التطورات والمتغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل السعودي، الذي تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مواكبته من خلال تركيزها على دعم سوق العمل بأمهر الكفاءات والطاقات البشرية، وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على استحداث برامج تدريبية وتخصصات جديدة ومبتكرة ذات جودة عالية تلائم مع حاجة السوق.

من ناحيته، قال د. أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: إن المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن يأتي هذا العام بأسلوب يركز فيه على التوجهات المستقبلية في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي ستكون بحول الله خارطة طريق لكافة برامج ومبادرات المؤسسة لتطوير ورفع كفاءة التدريب التقني والمهني في المملكة.

وأشار الفهيد إلى أن المؤتمر يضع ضمن أولوياته مساهمة التدريب التقني والمهني في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، والتأسيس لنظم معلومات ذات علاقة بسوق العمل، وتحديد احتياجات القطاعات الحيويّة في المملكة، وطرق تطبيق التوسع النوعي في التدريب التقني مع ضمان الجودة والمعايير العالمية.

وزاد: "المملكة تمر بمرحلة جديدة من العمل التنموي من خلال رؤيتها 2030، التي رسمت ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً ضمن الدول المتقدمة، والسعي نحو التوسع في برامج التدريب التقني والمهني وربطها بمجال التوظيف، وتضمنت رؤية المملكة أهدافاً عدة مرتبطة بسوق العمل، من أبرزها خفض معدل البطالة، رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وسنعمل في المؤسسة على سد الفجوة بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل وتطوير مجالات التدريب بالمملكة".

وعبر الفهيد بقوله: "وبهذه المناسبة أتشرف بأن أنقل خالص الشكر والتقدير للقيادة الكريمة -أيدها الله- لما يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني من اهتمام بالغ، الأمر الذي أسهم ويسهم في تطور ورقي هذا القطاع والنهوض به من خلال تطوير برامجه ومساراته، حيث انتقل من مرحلة التدريب كقطاع حكومي إلى مرحلة إشراك القطاع الخاص من شركات ومؤسسات عالمية لرفع كفاءة التدريب ومستوى التأهيل وإعداد الكفاءات الوطنية الماهرة وفق حاجة ومتطلبات سوق العمل في المملكة.

وشدد الفهيد على مواصلة الجهود في هذا المؤتمر من أجل الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية والبحوث والأوراق العلمية التي ستقدم، بما يسهم في تطوير برامج وأنشطة المؤسسة المختلفة لمواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال، ونقل التجارب العالمية المتميزة لسوق التدريب السعودي.

د. أحمد العيسى

د. أحمد الفهيد