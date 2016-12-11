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الرويلي يشارك في احتفاء وزارة خارجية الدنمارك

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الرويلي يشارك في احتفاء وزارة خارجية الدنمارك الرويلي يشارك في احتفاء وزارة خارجية الدنمارك

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة الدنمارك الأستاذ فهد بن معيوف الرويلي أمس، في حفل الاستقبال الذي دعت له وزارة الخارجية الدنماركية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان (١٠ ديسمبر ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان).

وتخلل الحفل إيجاز قدمته وزيرة المساواة بين الجنسين والتعاون بين دول الشمال السيدة كارن اليمان، تطرقت فيه إلى أبرز قضايا حقوق الانسان في العالم وجهود بلادها وتطلعها للانضمام قريباً لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وحضر الحفل عدد من المسؤولين الدنماركيين والسفراء المعتمدين في كوبنهاغن.

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