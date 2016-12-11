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انطلاق ملتقى ألوان السعودية بالرياض.. اليوم

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الأمير سلطان بن سلمان

تنطلق اليوم (الأحد) النسخة الخامسة من ملتقى ألوان برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وسيكرّم الأمير سلطان بن سلمان، خلال حفل الافتتاح المصورين الفائزين في مسابقة ألوان السعودية للتصوير والأفلام القصيرة هذا العام. ويشارك في الملتقى الذي يستمر أسبوعاً عدد من المصورين المحترفين والهواة في المملكة ودول الخليج العربي، والجهات الإعلامية.

وبلغ عدد الجهات المشاركة أكثر من 80 جهة متنوعة ومختصة، حيث شملت مشاركة الجهات الحكومية، والتعليمية، وشركات الإنتاج الفني، وجمعيات التصوير وأجنحة خاصة للمصورين المحترفين المبدعين والهواة، إضافة إلى أجنحة خاصة بالورش العلمية يقدمها خبراء محليون ودوليون.

ويهدف ملتقى ألوان السعودية إلى التعريف بمقومات المملكة السياحية والترويج لها وإبراز التنوع المميز فيها، وتشجيع وتحفيز المصورين والمبدعين لإبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية، وتراث وآثار وبيئة طبيعية متنوعة وتقدم حضاري.

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