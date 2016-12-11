العيادات السعودية تصرف 2510 وصفات طبية للاجئين السوريين في الزعتري

صرفت العيادات التخصصية السعودية 2510 وصفات طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن وذلك خلال الأسبوع الـ 205.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن صيدلية العيادات التخصصية السعودية تتميز بالتنوع والجودة في الأصناف العلاجية المتوفرة فيها لتغطية الأمراض المزمنة والسارية للاجئين السوريين، مبينًا أن عملية صرف الأدوية تتم بشكل منتظم ووفقًا للتشخيص المناسب الذي يتم من قبل الأطباء المتخصصين داخل العيادات السعودية.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان بدوره أن الحملة السعودية ومن خلال برامجها الطبية المتنوعة تسعى جاهدة لتحقيق النجاح والتميز بشكل مستمر من خلال تقديم الخدمات الطبية الرائدة داخل وخارج مخيمات اللجوء في الداخل السوري ودول الجوار، مشيرًا إلى أن الحملة ومن خلال أبرز الأهداف التي تسعى لتحقيقها تهتم بالفئة المندرجة تحت قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة وبالأخص الأرامل والنساء بدون معيل وأسر الشهداء والمصابين وكبار السن والأطفال الذين تغيرت عليهم الظروف المعيشية وانتقالهم إلى ظروف بيئية صعبة.