«التعليم» تعقد ورشة لمناقشة التقويم الدراسي للأعوام الخمسة المقبلة

نظمت وزارة التعليم ورشة "دراسة مسودة التقويم الدراسي للأعوام الدراسية الخمسة المقبلة"، والتي أقيمت في مقر مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام بحضور عدد من مديري التعليم ومساعديهم وممثلين للجامعات وغيرهم من الجهات المعنية.

وافتتحت الاثنين الماضي وكيل التعليم "بنات" د. هيا العواد الورشة، موضحة أن هذا العام الدراسي ١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ، آخر عام دراسي شمله قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 207 و تاريخ 17/3/1428هـ و المتضمن التقويم الدراسي لمدة عشر سنوات.

ونوهت د. العواد أنه تم إعداد عدة نماذج للتقويم الدراسي للأعوام الخمسة الماضية من قبل اللجنة الدائمة للتقويم الدراسي، وبناء على توجيه وزير التعليم تم إشراك الجهات المعنية في إبداء الرأي بالنماذج المقترحة وتعديلها واختيار الأفضل منها بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات.

وأضافت أنه تم عمل استطلاعات رأي عدة جهات مستفيدة منها القيادات في الميدان التربوي من مديري التعليم ومساعديهم وعينة من القيادات المدرسية، إضافة أنه تم طرح هذه النماذج للمجتع لإشراك الأسر في اتخاذ قرار إستراتيجي يهم كثيرا من أفراد المجتمع، وسيتم جمع هذه المدخلات من الاستطلاعات ونتائج الورشة وتحليلها للوصول لقرار باختيار النموذج المناسب.