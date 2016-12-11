العلاقات السعودية - الأميركية في حلقة نقاش بمعهد الأمير سعود الفيصل

نظم مركز الدراسات الأميركية بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية حلقة نقاش حول "التطورات في الشرق الأوسط ومستقبل العلاقات السعودية الأميركية"، تحدث فيها رئيس مؤسسة راند مايكل رش، ورئيس مركز الشرق الأوسط في مؤسسة راند، مستشار الأمن القومي السابق؛ ستيفن هادلي، بمشاركة وفد من المسؤولين والباحثين التابعين لمؤسسة راند لتتناول طبيعة العلاقات الإستراتيجية السعودية - الأمريكية وعمقها التاريخي ومستقبل تلك العلاقات، ودور المملكة في مكافحة الإرهاب واستقرار الاقتصاد العالمي، وتأثير ذلك كله على مستقبل العلاقات السعودية الأميركية كما تطرقت لتطورات الأوضاع والأزمات في المنطقة خاصة في سورية، واليمن، ودور المملكة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وتجاوز الأزمات والمساهمة في حل الصراعات اضافة الى مستجدات الملف النووي الإيراني والتهديدات الإيرانية لدول المنطقة عبر التدخل المباشر وغير المباشر، ودعم المليشيا المتطرفة في العراق، ولبنان، واليمن، وما يتبع ذلك من دعم الطائفية وتعزيز حالة عدم الاستقرار في المنطقة ومسار العملية السلمية في القضية الفلسطينية، وأثر عملية الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية على توقف عملية السلام، وتداعيات ذلك على الاستقرار في المنطقة.

وجاءت الحلقة التي عقدت بمقر المعهد في الرياض ضمن أنشطة المعهد في تنظيم الندوات وورش العمل وحلقات النقاش متابعة التطورات الإقليمية والدولية وقد حضرها الدكتور عبدالكريم بن حمود الدخيــل مدير عــام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، وجامعة الملك سعود، وأدارها د. صالح بن عبدالله الراجحي المشرف على مركز الدراسات الأميركية بالمعهد.

جانب من حلقة النقاش حول طاولة مستديرة