وزير الشؤون الإسلامية: نأمل أن يحقق برنامج التواصل مع علماء اليمن أهدافه

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ في مكتبه بالوزارة أمس وفدا من علماء اليمن.

وفي بداية اللقاء، وجه كلمة للعلماء، عبر في مستهلها عن سعادته بهذا اللقاء، وقال: "إن اللقاء بكم هو امتداد للقاءات العامة السابقة، ولا شك أن للعموم دلالته، وللخصوص دلالته، ونحن نرحب في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجميع عبر برنامج التواصل مع علماء اليمن، والذي نرجو أن يحقق أهدافه، وأن يحقق مراميه في تأصيل وترسيخ العمل الدعوي، والتعليمي الإسلامي في اليمن الشقيق عبر عقود قادمة ــ بإذن الله تعالى ــ".

ونوه الوزير آل الشيخ بما يملكه علماء، وطلاب العلم في اليمن من علم وبصيرة، وقال: "طلاب العلم من أمثالكم الحرص دائماً عندهم، واليمن يمر بمرحلة عصيبة منذ تسلط الحوثي والانقلابيين على مقاليد الأمور، والآن مرحلة عصيبة هي في حقيقتها تغيير عقيدة اليمن، وأهله تغييرها إلى أن تكون إيرانية صفوية بكل تفاصيل ذلك، هذا واضح تزيده الأيام وضوحاً".

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن لقاءات الوزير المستمرة مع علماء اليمن في إطار برنامج التواصل مع علماء اليمن.