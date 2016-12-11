تعليم الرياض يفعّل برنامج التطوير المهني لمعلمي العلوم والرياضيات

أطلقت إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الرياض برنامج التطوير المهني المتمازج لمعلمي العلوم والرياضيات (تمكين) والذي يستهدف تطوير مهارات المعلمين والمعلمات في عمليتي التعليم والتعلم لمواد العلوم والرياضيات.

وشرعت إدارة التدريب والابتعاث بمنطقة الرياض بتدريب معلمات الرياضيات للمرحلة المتوسطة وتولى ذلك المدربات المركزيات للمشروع لمياء الزامل وصالحة القحطاني، كما دربت المدربات المركزيات أمل الجهيمي وخلود العوفي معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة.

أما ما يخص المرحلة الثانوية فقد نفذت الإدارة برنامج تدريبي في مركز التعليم بالنهضه لمعلمات الكيمياء قدمتها مشرفات التدريب المركزيات المناير الجريسي وجميلة الشهري، كما تولت تدريب معلمات الفيزياء المدربة المركزية هيفاء المقبل.

ونفذت المدربات المركزيات آمال الشهري وفاطمة الغدير برامج تدريب معلمات الرياضيات في المرحلة الثانوية بمركز تدريب مكتب التعليم بشمال الرياض.

وقد أشرفت على سير تنفيذ البرامج التدريبية في مقرات التدريب رئيسة اللجنة ومديرة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الرياض د. ابتهال السحيباني.

وفي موضوع ذي صلة احتفلت إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الرياض باليوم العالمي للجودة لنشر ثقافة الجودة والتميز وزيادة الوعي بالدور المحوري للجودة في بناء مجتمع المعرفة، حيث نفذت الإدارة مجموعة من الفعاليات.