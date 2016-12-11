مركز المعلومات الوطني وهيئة الولاية على أموال القاصرين يوقعان اتفاقية تعاون

وقع رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز المهنا ومدير عام مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية اللواء الدكتور طارق الشدي اتفاقية تبادل معلومات والتي تتيح تبادل المعلومات لدى الجهتين بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة والارتقاء بمستوى ودقة المعلومات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

واشتمل حفل توقيع الاتفاقية على كلمة لرئيس الهيئة قدم فيها تعريفا بالهيئة، موضحا ان الهيئة هي الجهة الحافظة لكل مال لا حافظ له إلا الله، ونص النظام ان الهيئة تحل محل بيوت المال في جميع محاكم المملكة، وقد بدأت الهيئة مع مطلع العام الحالي في استلام المعاملات الجديدة من اغلب المحاكم في المملكة.

واشار المهنا الى ان مركز المعلومات الوطني هام جدا ويحتوي على معلومات تخدم الوطن والمواطن والمقيم وجزء من عمل الهيئة يتطلب معلومات من المركز.

ثم ألقى اللواء الشدي كلمة أكد فيها حرص المركز على التعاون مع كل الجهات الحكومية وفي مقدمتها الجهات التي تأخذ الجانب الخدمي الانساني مثل هذه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.

وأوضح ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار السعي لتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدماتها الإلكترونية للمواطنين والمقيمين وتبسيط إجراءات العمل لديها، وبما لا يخل بخصوصية وأمن البيانات، كما تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل فيما بين الجهات المختلفة بما يدعم التحول للحكومة الإلكترونية وذلك من خلال التوسع في تبادل البيانات والخبرات ومشاركة التجارب.