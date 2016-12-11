تكريم مميز لايزابيل ادجاني في مهرجان مراكش

حظيت الممثلة الفرنسية الشهيرة ايزابيل ادجاني بتكريم خاص ليلة الجمعة ،في مهرجان مراكش للفيلم الدولي ،بحضور وجوه بارزة من السينمائيين والفنانين من مختلف دول العالم.

وقدم فيها كل من المخرجين كريستوف اونوري والموريتاني عبد الرحمان سيساكو والروماني كريستيان مونجو ، شهادات متميزة وهم يتكلمون بتلقائية مضبوطة أمام جمهور مراكش بقصر المؤتمرات ، أشادوا فيها بعطاءها وقدرتها على تقمص الشخصيات وجمالها وحضورها اللافت وإنسانيتها.

وتناولت ادجاني ذات الأصل الجزائري، كلمة طويلة بكثير من التأثر ونظرة عميقة للفن والحياة ، مشيدة بالعاهل المغربي الملك محمد السادس راعي المهرجان منذ 16 سنة ورئيس المهرجان الأمير مولاي رشيد ،حيث أصبح المهرجان حسب تعبيرها معلمة متحركة وملتقى الثقافات الذي يجمع أهل الفن ويلغي الحدود لنشر الحب والتواصل الإنساني.

وشكرت بتأثر كاد يفلت دموعها من قدّم شهادة في حقها من فنانينن كبار قالت انها لن تنساها طول حياتها، قبل أن يقدم لها درع التكريم تحت تصفيق الجمهور الذي كان على موعد مع تكريم مميز ولحظات قوية ليُعرض فيلم جديدا لأول مرة في مراكش للمخرج كريستوف اونوري ،لعبت فيه دور البطولة كطبيبة نفسية تتعاطى مع ضغوطات وأزمات العاملين في مراكز الاتصال، حيث تستوعب عددا كبيرا من الشباب الذين يعيشون أوضاعا نفسية صعبة بسبب ظروف عملهم اليائسة أحيانا.