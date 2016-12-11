"المختارون".. من الأجدر بالبقاء على قيد الحياة؟

دبي- حنان الشحف

بيئة متخيلة لعالمنا العربى عام 2033، حيث يحدث نقص بالمياه الصالحة للشرب ما يتسبب بفوضى عارمة، إلى أن تحاول مجموعة صغيرة من الناجين البحث عن مصدر للمياه، حتى يتسلل غريبان إلى المنطقة، فيتحولان لمجرد أدوات اختبار للنجاة ليبقى السؤال من الأفضل، والأجدر بالبقاء على قيد الحياة؟ هذا ما يدور حوله فكرة فيلم "المختارون" من إخراج "علي مصطفى" وتمثيل علي سليمان، سامر المصري، ركين سعد، محمود الأطرش، حبيب غلوم، وسامر اسماعيل.

وعلى هامش مهرجان دبي السينمائي التقت سيدتي عدداً من هؤلاء النجوم وكان الآتي:

الفنان سامر المصري: أشار إلى أن فيلم "the worthy" "المختارون" هو من أعاده للفن بعد انقطاع دام 3 سنوات فقد جذبته غرابة فكرة الفيلم وتفردها، بالإضافة إلى المشاهد الصعبة فيه، حتى أنه أجرى تدريبات مكثفة على مشاهد «الأكشن» القتالية التى لعبها ضمن الأحداث، موضحاًَ أنه دائماً يضيف لمسة خاصة من شخصيته على الدور، فقد يرتجل أو يحذف أو يعدل في كلام النص المنسوب له، وهذا ما جعل منه ممثل حاضر ومتميز على الساحة الفنية.

وعن مشاركته في مهرجان دبي السينمائي، أشار إلى تميز المهرجان في استضافة الأفلام التي تعرض للمرة الأولى عالمياً بالإضافة إلى التنظيم والدقة والجدية في كل التفاصيل، وأنه ليس ممن يطمحون لنيل جوائز فتفاعل الجمهور مع الفيلم هو أكبر جائزة. وحالياً يحضر "المصري" فيلم "الخلية" الذي يصوره في مصر، وأيضاً مسلسل سوري خليجي مشترك بعنوان "سما صغيرة" من إخراج حسين حليبي، ومسلسل "أوركيديا" مع المخرج حاتم علي، مسلسل تاريخي يضم نخبة من نجوم سوريا منهم سلوم حداد، جمال سليمان، عابد فهد، باسل خياط، وسلافة معمار.

ركين سعد

عن مشاركتها في المهرجان تقول: تعودنا على التلفزيون ولكن الشاشة الكبيرة تجعلها أكثر حماس ولهفة في الأداء، مشيرة إلى أن هذه مشاركتها الثانية في المهرجان إذا كانت قد شاركت السنة الماضية فيه عن فيلم "ثلاثة آلاف ليلة" والذي كان أيضاً في مهرجان قرطاجة، لافتة إلى أن تعاطي الجمهور العربي يختلف عن الجمهور الغربي فكل ذي ذائقة فنية خاصة به. وترى أن فيلم المختارون يستحق أن ينال جائزة في المهرجان هذا العام.

سامر اسماعيل

عن مشاركته في فيلم المختارون يقول: إنها تجربة فريدة من نوعها في السينما العربية، وهي التجربة السينمائية الأولى له التي أضافت لمسة خاصة على مشواره الفني، فهذا الدور جعله يستكشف خبايا جديدة في نفسه، مشيراً إلى أنه لابد مع أن يترك للفنان حرية الإضافة أو التعديل على الدور الذي يقوم به دوماً وهذا ما يميز غالبية المحرجين الذين يتعامل معهم، وحالياً يقرأ مجموعة من النصوص التي قد تصور داخل سوريا أوخارجها، لافتاً إلى أنه يهوى التمثيل بشكل عام سواء كان على الشاشة الصغيرة أو الكبيرة ويرى أن فيلم المختارون يستحق أن ينال جائزة في هذا المهرجان.