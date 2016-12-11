بالفيديو.. تغطية خاصة عن أبرز الأفلام في اليوم الثاني من مهرجان دبي السينمائي بدورته الــ 13

ضمن تغطية خاصة بموقع ومجلة سيدتي أجرت كاميرا سيدتي حوارات خاصة مع صناع الفيلم العربي ومن هؤلاء كان المخرج حكيم بعلباس، الذي جاء إلى المهرجان هذا العام برفقة بطل فيلمه "الطفل أيوب"، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتكن رسالته الأولى من هذا الفيلم إعادة النظر في أنفسنا، وكيف يمكن أن نتعامل مع الآخر من دون تصنيفات، والجميل أنالطفلأيوب بعدتجربته الأولى في الفن لا يفصل بين ما هو سينما وما هو واقع.



أما نجوم الغانم مخرجة فيلم"عسل ومطر وغبار من قائمة "المهر الإماراتي"، وهو فيلم وثائقي طويل تظهر فيه المرأة الإماراتية لأول مرة جامعة للعسل، فقد أشارت إلى أنها تأمل أن يحصل الفيلم على جائزة هذا العام، والتي ستكون بالنسبة لها تقديرًا وتشجيعًا لتقديم المزيد.



ومن فيلم"يوم للستات"، الذي ضم كوكبة مميزة من النجوم المصريين وأخرجته كاملة أبو ذكري، التقينا الفنان أحمد الفيشاوي وأحمد داود اللذين بدأت صداقة قوية تجمعهما بعد هذا الفيلم.