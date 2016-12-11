أخبار عاجلة

صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير» -
أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ -
«صاروخ ماديرا» يقصف البايرن بثنائية في موقعة «اليانز آرينا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو.. تغطية خاصة عن أبرز الأفلام في اليوم الثاني من مهرجان دبي السينمائي بدورته الــ 13

Google+ Print

الأحد 11-12-2016 22:28

 

 

ضمن تغطية خاصة بموقع ومجلة سيدتي أجرت كاميرا سيدتي حوارات خاصة مع صناع الفيلم العربي ومن هؤلاء كان المخرج حكيم بعلباس، الذي جاء إلى المهرجان هذا العام برفقة بطل فيلمه "الطفل أيوب"، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتكن رسالته الأولى من هذا الفيلم إعادة النظر في أنفسنا، وكيف يمكن أن نتعامل مع الآخر من دون تصنيفات، والجميل أنالطفلأيوب بعدتجربته الأولى في الفن لا يفصل بين ما هو سينما وما هو واقع.


أما نجوم الغانم مخرجة فيلم"عسل ومطر وغبار من قائمة "المهر الإماراتي"، وهو فيلم وثائقي طويل تظهر فيه المرأة الإماراتية لأول مرة جامعة للعسل، فقد أشارت إلى أنها تأمل أن يحصل الفيلم على جائزة هذا العام، والتي ستكون بالنسبة لها تقديرًا وتشجيعًا لتقديم المزيد.


ومن فيلم"يوم للستات"، الذي ضم كوكبة مميزة من النجوم المصريين وأخرجته كاملة أبو ذكري، التقينا الفنان أحمد الفيشاوي وأحمد داود اللذين بدأت صداقة قوية تجمعهما بعد هذا الفيلم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم