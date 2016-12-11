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بالفيديو: لمن تبرع كاظم الساهر بدمه؟

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بالفيديو: لمن تبرع كاظم الساهر بدمه؟ بالفيديو: لمن تبرع كاظم الساهر بدمه؟

السبت 10-12-2016 22:36

شارك الفنان كاظم الساهر في حملة "آسيا سيل" للتبرع بالدم، ونشر مقطع عبر حسابه على موقع "فايسبوك"، خلال سحب الدم منه للتبرع به للمحتاجين، وذلك لتشجيع الناس على التبرع.
وقال في الفيديو "بدمنا الحب يجري وأنا اليوم رح وصّل حبي لكل شخص يحتاج إلى كل قطرة دم. شاركوني بمبادرة "آسياسيل" وتبرعوا بالدم لكل محتاج لنوصل الحب مع البسمة. "آسياسيل" تجمعنا سوا".
من ناحية أخرى، كاظم الساهر سيحيي حفلة رأس السنة في دبي في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة شهد برمدا وأسماء لمنور.
يشار إلى أن كاظم الساهر قام بجولة فنية عالمية إختتمها بحفل على أفخم مسرح في أوكلاند –نيوزيلندا.

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سيدتي

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