بالصور: النجمات يعوضن غياب النجوم بعزاء زوجة محمد صبحي

شهد سرادق عزاء السيدة نفين رامز زوجة الفنان المسرحي القدير محمد صبحي حضورا لافتا لنجمات الجيل الجديد تعويضا لغياب كبار النجوم والنجمات بعد سفر أغلبهن للمشاركة بمهرجان دبي السينمائي الدولي، حيث أصرت النجمة منى زكي على مشاركة استاذها الأول الأحزان، كما كررت النجمة المعتزلة حنان ترك مواساتها لصبحي بعد مشاركتها بصلاة الجنازة، وحضرت النجمة دنيا سمير غانم برفقة والديها وغابت شقيقتها إيمي .

شهد العزاء حضور عدد كبير من الفنانين والسياسيين منهم منى زكي وحنان ترك وجميل راتب، وسمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، ميرفت أمين، رجاء الجداوي، فاروق الفيشاوي، أشرف زكي، رشوان توفيق، خالد زكي، لبلبة، كما ظهر للمرة الأولى محمد وكريم ابناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز وحل المخرج رامي امام مندوبا عن والده الفنان عادل أمام، والفنانة شيرين رضا التى تقبلت العزاء في ابنة عمتها.

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