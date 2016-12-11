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شاهدوها : حسن الشافعي يتصدر تويتر بصورة مع هذه الحسناء

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السبت 10-12-2016 23:03

اعتاد الموزع الموسيقي الوسيم حسن الشافعي على الظهور بقائمة الهاشتاق الأكثر تداولا بموقع التغريدات تويتر مع كل حلقة من الموسم الرابع لبرنامج "أراب أيدول"، ولكن بالأمس حقق قفزة هائلة لصدارة التريند المحلي المصري، لسبب آخر وهو نشره صورة رومانسية مع نجمة كليبه الأول "أبلة فاهيتا" بمناسبة حلوله ضيفا على برنامجها الساخر.

حسن الشافعي روج لمشاركته بالبرنامج بنشر صورة رومانسية مع أبلة فاهيتا عبر حسابه الخاص على موقع انستقرام، وأعاد نشرها عبر حسابه الموثق بموقع تويتر لتبدأ حملة لمشاهدة الحلقة التي شهدت مشاركة شرفية من نجمة الموسم الأول لأراب أيدول كارمن سليمان، وغزل غير مسبوق للنجم اللبناني وائل كفورى بعدما طلبت الدمية الشهيرة من حسن الشافعي التوسط للتعارف بينهما.

ونشر الشافعي مقطعا لأغنية "ما يستهلوشي" بصوت كارمن سليمان وعزفه على البيانو وعلق عليه قائلا: مختلفة بصوت رائع ومن أحلى الأصوات اللي بحبها، كارمن سليمان، عند فوفا في الدوبلكس".

 

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