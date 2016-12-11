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ميك جاغر يرزق بابنه الثامن

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السبت 10-12-2016 23:38

رُزِق النجم العالمي ميك جاغر Mick Jagger بابنه الثامن بعد أن أنجبت حبيبته راقصة الباليه الأمريكية ميلاني هامريك Melanie Hamrick طفلها الأوّل منه.

وتواجد ميك في المستشفى في نيويورك إلى جانب ميلاني لحظة الإنجاب، بحسب ما أعلن مدير أعماله الذي أعلن أيضاً أن الأم وطفلها بصحة جيدة.

وتمنى مدير أعماله على وسائل الإعلام إحترام خصوصيته في الوقت الراهن والابتعاد عنه.

وكان خبر حمل حبيبة جاغر قد تصدّر عناوين الصحف والأخبار في تموز، إذ أنّه لديه سبعة أولاد آخرين تتراوح أعمارهم بين 17 عاماً و 45 عاماً.

يُشار إلى أن ميك جاغر ليس فقط والداً بل هو جداً ولديه خمسة أحفاد، كما أنجبت حفيدته أسيزي ابنة في أيار/مايو 2014.

يذكر أن ميك جاغر ارتبط رسمياً بميلاني هامريك بعد ثلاثة أشهر من وفاة حبيبته السابقة مصممة الأزياء والستايلست الأمريكية لورين سكوت.

 

 

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