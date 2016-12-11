مؤثرون إماراتيون في لقاء تمهيدي لقمة رواد التواصل

عقدت اللجنة التنظيمية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب لقاء مع أبرز المؤثرين الإماراتيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن الاستعدادات لانطلاق الدورة الثانية للقمة التي تعقد يومي 13 و14 ديسمبر الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

حضر اللقاء، الذي عقد في مقر نادي دبي للصحافة، عدد من أبرز الرواد الإماراتيين المؤثرين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي منهم: سعيد الرميثي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والإعلاميون منذر المزكي ومروان الحل وسعود الكعبي وحامد بن كرم وأنس بوخش إلى جانب شخصيات إماراتية تحظى بمتابعة كبيرة على حساباتها مثل إبراهيم الذهلي وأحمد بالعود وبنات زايد وغباش وحسن الرميثي وعلي العصيمي ومعضد الرميثي.

ورحبت منى غانم المرّي، رئيسة اللجنة التنظيمية للقمة، بالمؤثرين الذين تواجدوا في اللقاء معربة عن تقديرها للدور الذي يقومون به على وسائل التواصل الاجتماعي كشباب إماراتيين يحرصون على التوعية بسبل الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي بما يخدم تطوير المجتمع.

دور بارز

وقالت المري: «إن الشباب يلعبون دوراً بارزاً اليوم في مختلف المجالات، ولا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يعدون محركاً لها من خلال ما يطرحونه من موضوعات وقضايا في صلب اهتماماتهم، وقد أثبت عدد من الشباب الإماراتيين قدرتهم على توظيف هذه الوسائل في أفكار ومبادرات مثمرة يمكن اعتبارها أمثلة ناجحة في وسائل التواصل الاجتماعي».

وأكدت أن القمة التي تنطلق غداً تتطلع إلى إحداث تغييرات إيجابية في فكر الشباب العرب وأفضل طريقة للوصول إليهم هي عبر هذه الوسائل والمؤثرين الذين يحظون بمتابعة واهتمام مختلف فئات المجتمع، وتقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في مجال توجيه الشباب العرب إلى الاستخدامات المفيدة لهذه المنصات مضيفة أن الشباب الإماراتيين عنصر هام في الارتقاء بالمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

مبادرة مهمة

وأشارت منى المري إلى أن قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب ستشهد كذلك الإعلان عن مبادرة هامة تم طرحها خلال اللقاء، وهي مبادرة للشباب الإماراتيين المؤثرين في التواصل الاجتماعي، وستساهم هذه المبادرة في تعزيز ساحة التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات والعالم العربي.

وقد تم خلال اللقاء طرح عدد من الأفكار المبتكرة للاستفادة من الطاقات الشابة على منصات التواصل الاجتماعي. وأعرب المؤثرون عن سعادتهم بهذا التجمع الذي يدل على اهتمام القيادات الإعلامية بتوحيد جهود الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيهها للاستفادة منها في تطوير المجتمع وتقديم أفضل صورة للشباب في العالم العربي. يذكر أن القمة تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي – قاعة الشيخ سعيد، ويقتصر حضور فعاليات اليوم الأول من القمة على حاملي الدعوات الخاصة، بينما يمكن للراغبين في حضور فعاليات اليوم الثاني التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للقمة www.ArabSMIS.ae.