أمير مكة المكرمة يصل إلى البلاد للمشاركة في مؤتمر فكر 15

وصل إلى البلاد، مساء أمس، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس مؤسسة الفكر العربي، الذي يزور الدولة بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي للمؤسسة «فكر 15» بأبوظبي غداً ولغاية 14 ديسمبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وكان في استقبال أمير مكة لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين، والدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر سفير المملكة لدى الدولة.

وينعقد مؤتمر «فكر 15» تحت عنوان «التكامل العربي - مجلس التعاون ودولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك من خلال دراسة صيغتين تكامليتين تجسدهما تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتجربة دولة الإمارات.

ويشارك في المؤتمر صناع قرار ومسؤولون من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومندوبون عن منظمات وهيئات واتحادات ومجالس وزارية تابعة لجامعة الدول العربية وعن الصناديق التنموية الخليجية والعربية وعن هيئات القطاع الخاص المعنية والهيئات الثقافية والإعلامية ومراكز الدراسات والأبحاث، ونخبة من كبار المثقفين والمتخصصين وكبار الإعلاميين فضلاً عن ممثلين للاتحادات والمنظمات المحلية والدولية ذات الصلة.