1000 طالب في معسكر أقدر 17 ديسمبر بأبوظبي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق في أبوظبي خلال الفترة من 17 ـ 29 ديسمبر الجاري، فعاليات الدورة الرابعة لمعسكر أقدر للمغامرات الطلابية، بمشاركة 1000 طالب، لتوعية طلاب المدارس بأهمية مشروع الخدمة الوطنية، وتعزيز المهارات والنشاطات البدنية بطابع فريد يتسم بالمغامرة.

قيم الولاء

ويقام المعسكر الطلابي تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وينظمه برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ووزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ويستهدف طلاب الصف التاسع والعاشر والحادي عشر من كافة إمارات الدولة، وذلك من خلال تسجيل أسماء الراغبين بالالتحاق بالمعسكر، عن طريق جميع منسقي مدارس الدولة.

وأوضح العقيد الدكتور إبراهيم الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، أن فعاليات المعسكر في دورته الرابعة، تُنفذ في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بمنطقة الشهامة في أبوظبي، بهدف إكساب الطالب المعرفة والمهارات اللازمة استعداداً للخدمة الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن، وتعزيز وغرس مفهوم العمل الجماعي كفريق واحد، من خلال الأنشطة التدريبية والرياضية، ورفع اللياقة البدنية، وزيادة المعرفة الأمنية والسلوكية، وذلك لرفع مستوى اللياقة البدنية والصحية لمختلف الفئات العمرية.

شهادة عالمية

وأشار الدبل، إلى أنه سوف يتم منح الطالب المشارك في المعسكر، شهادة عالمية من برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، ومعهد القيادة والإدارة البريطاني (ILM) في مجال القيادة وفرق العمل، مضيفاً أن هذه المعسكرات، تأتي ثمرة تعاون وشراكة استراتيجية بين «أقدر» ووزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة، لافتاً إلى أن الدورة الأولى لهذه المعسكرات بدأت في عام 2015، واستقطبت 970 طالباً، حيث أشاد الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم بمستوى هذه المعسكرات، وما حققته من نتائج كبيرة على مستوى الانضباط والسلوك ورفع مستوى الثقة بالنفس، وتقدير الذات والتعرف إلى أهداف ومقاصد الخدمة الوطنية السامية.