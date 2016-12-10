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وزير الزراعة يؤكد إزالة 56% من التعديات على الأراضي الزراعية عام 2015

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وزير الزراعة يؤكد إزالة 56% من التعديات على الأراضي الزراعية عام 2015 وزير الزراعة يؤكد إزالة 56% من التعديات على الأراضي الزراعية عام 2015

عصام-فايد-وزير-الزراعة

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد أن نسبة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بلغت 56% عام 2015، بعد أن كانت 9% فقط عام 2011.

وأكد وزير الزراعة – خلال حديثه أمام الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني للشباب – أن التعدي على الأراضي الزراعية يعد جريمة في حق الأجيال القادمة ويعيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة.

وأرجع هذه الظاهرة إلى ثقافة الفلاح في استمرار العيش مع أسرته الكبيرة في نفس المكان، داعيا إلى العمل على تغيير تلك الثقافة من خلال الإعلام والتعليم ومنظمات المجتمع المدني، وأضاف “كما ترجع المشكلة أيضا إلى الزيادة الكبيرة في معدلات النمو السكاني والتي لا يقابلها تطوير في القرية بالصورة المطلوبة”.

ودعا إلى تبني مشروع قومي لتنمية القرية المصرية والاتجاه إلى التوسع الرأسي بدلا من التوسع الأفقي في بناء السكن في القرى وتخطيط القرى التي لها ظهير صحراوي وتقسيم أراضي الظهير الصحراوي وترفيقها لتكون امتدادا وتوسعا للقرى القائمة.

كما دعا إلى التوسع في المساحات الجديدة المستصلحة لنقل الناس إلى مجتمعات جديدة من خلال مشروع إستصلاح 4 ملايين فدان بمرحلته الأولى التي تشمل 1.5 مليون فدان.

وطالب عصام فايد بتفعيل التشريعات المنظمة التي تحمي الأراضي الزراعية وتطبيقها بكل حزم.

أ ش أ

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