للشتاء طعم خاص في "بوليفيا"

"بوليفيا" دولة متعدّدة القوميات، تقع في أمريكا الجنوبية الغربية وتستقطب السائحين الراغبين في قضاء إجازة عائلية ممتعة طوال أيام السنة حتى في موسم الشتاء؛ نظرًا لما تقدّمه من نشاطات وعناوين جديرة بالزيارة:

| "سالار دو أويوني": بالقرب من قمة جبال "الأنديز"، يقع "سالار دو أويوني" في مقاطعة "كامبوس دانيال" في "بوتوسي" بجنوب غرب "بوليفيا" ، على ارتفاع 3.656 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ويعدّ مسطح الملح الأكبر في العالم، إذ يمتدّ على مساحة 10.582 كيلومترًا مربعًا. كان "سالار دو أويوني" تشكّل نتيجة التحوّلات بين العديد من البحيرات خلال العصور ما قبل التاريخ. وفي هذا الإطار، يتهافت السائحون لزيارة الهياكل الموزعة في هذا المكان والمصنوعة بالكامل من الطوب والملح. إشارة إلى أن المسطحات الملحية أكثر إثارة بعد المطر، عندما تتجمّع المياه على قمة أعمال الملح مثل مرآة، وتعكس زرقة السماء فوقها.

| حديقة "ماديدي" الوطنية: تمتد الحديقة من جبال "الأنديز" إلى منطقة الأمازون، وتبلغ مساحتها 19.000 كيلومتر مربع، وكذلك تتراوح في الارتفاع بين 200 و6.000 متر فوق مستوى سطح البحر. ومن المعروف أن الحديقة هي من الحدائق الأكثر تنوّعًا بيولوجيًا في العالم. وتضمّ أكثر من 1000 نوع من الطيور وتمتاز بموسمين: موسم الأمطار في الصيف من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مارس/آذار، وموسم الجفاف في الشتاء من أبريل/نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول.

| طريق "يونغاس": يعدّ الطريق الأخطر في العالم، وهو يربط "لاباز" بمنطقة غابات الأمازون المطيرة في شمال البلاد. وهو أصبح نقطة جذب لسائقي الدراجات النارية الجبلية من هواة المغامرات.

| "كرنافال أورورو": هو الكرنفال الثقافي السنوي الأهمّ في "بوليفيا"، ويستمرّ لخمسة أيام في أواخر فبراير/شباط. ويعرض عينّات من الفنون الشعبيّة على شكل أقنعة ومنسوجات ومطرّزات. ويحيي الحدث أكثر من 28.000 راقصة، وحوالي 10.000 من الموسيقيين.

| بحيرة "تيتيكاكا": تقع على حدود "بوليفيا" و"البيرو"، وهي البحيرة الأكبر في أمريكا الجنوبية، وإحدى البحيرات الأكثر ارتفاعًا في العالم، إذ ترتفع 3.812 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ويصل متوسط عمقها 107 أمتار، وتبلغ مساحتها 8.300 كيلومتر مربع. وتوفّر البحيرة مروحةً واسعةً من النشاطات المغرية، لا سيما الرحلة على متن أحد القوارب، وزيارة الجزر العائمة والتسوق في "بونو"، والاستمتاع بأجواء المهرجان الشعبي الذي يقام في الأسبوع الأول من نوفمبر/كانون الثاني.