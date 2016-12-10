4 علامات لو ظهرت عليك استشر طبيب أمراض جلدية

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 4 علامات عند ظهورها يجب استشارة طبيب الأمراض الجلدية ، ومن ضمن هذه العلامات الآتى:

1.عندما يتساقط شعرك بكميات كبيرة، فقد يكون ذلك ناتجا عن وجود كميات كبيرة من القشرة، وبدلا من اللجوء لمنتجات تجميلية للتخلص من القشرة أو تساقط الشعر، يمكن الرجوع إلى طبيب الجلدية، لأن من الممكن أن يكون راجعا لنقص الفيتامينات.

2.إذا كان لديك أظافر ضعيفة وهشة، فيمكن أن يكون السبب العديد من المشاكل الصحية مثل الغدة الدرقية والصدفية ونقص التغذية، لأن أظافرك هى مرآة لبعض المضاعفات الصحية.

3.إذا كنت تعانى من احمرار وتورم العينين، تأكد من زيارة طبيب الأمراض الجلدية، يمكن أن تكون دليلا على التهاب الملتحمة، وإهمال هذه المشاكل الصحية ثبت خطورتها على المدى الطويل، وتأكد أيضا من زيارة طبيب الأمراض الجلدية إذا كان لديك قرح فى الفم .

4.عندما تعانى من الاكتئاب مصحوبا بعدد من الاضطرابات الجلدية والأظافر، عليك بزيارة طبيب الأمراض الجلدية، لأن هناك بعض الأمراض الجلدية مثل مرض الصدفية تم ربطه بالاكتئاب.