25 نجمة عربية موضع جدل على موقعنا للـ عام 2016... من كانت الأجمل؟

تحول جمال النجمات إلى حديث الناس بسبب صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي. وأصبحت غالبية الصيحات الجمالية تنتشر بعد أن تعتمدها إحدى النجمات. كما أن لجمال النجمات أهمية كبيرة على موقع " سيدتي نت" حيث نتابع كل إطلالاتهن. وبعد الجولة على قسم الجمال للعام 2016 تبين لنا أن هناك 25 نجمة كن موضوع جدل بسبب إطلالة أو صورة معينة.

يمكنك متابعة صور العديد من إطلالات النجمات في إفطارات رمضان الماضي حيث تناولنا تسريحاتهن الغريبة ومكياجاتهن: سيرين عبد النور، ستيفاني صليبا، أروى جودة، سارا أبي كنعان، كارمن لبس، نهلة داوود، دانيلا رحمة، أمل بشوشة، نادين نجيم، ماغي بو غصن، زينة مكي.

كما يمكنك التعليق على صورة ميريام فارس بعد أن قصت شعرها وأصبحت موضوع جدل، إضافة إلى مايا دياب وتبدلات لون شعرها.

لا يمكننا أن ننكر أن موضوع الفوتوشوب في صور نانسي عجرم أخذ نسبة متابعة عالية، إلى جانب موضوع النقد لحقيقة جمال هيفاء وهبي.

إضافة إلى تغيرات جمالية عديدة عند النجمات: يسرا اللوزي والمكياج الطبيعي، نجوى كرم والمكياج المميز للعدسات اللاصقة، يارا والتسريحات الجديدة، اليسا والمكياج المناسب لوجهها، نوال الزغبي والشعر المجعد القصير، دنيا بطمة وتسريحات الشعر الطويل، كارلا حداد ورفعة الكعكة العالية، شمس وإطلالتها المفاجئة بالشعر القصير، رولا سعد واكسسوارات الشعر الغريبة.

تابعي صور هذه النجمات وشاركينا رأيك من هي النجمة الأجمل في قسم الجمال في موقع " سيدتي نت" للعام 2016.